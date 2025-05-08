У поєдинку другого кола Світоліна у непростому поєдинку здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро

Суперницею Світоліної у третьому колі стане американська кваліфаєрка Гейлі Баптист

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA 1000 в Римі. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку другого кола Світоліна у непростому поєдинку здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро.

У першому сеті Еліна поступалася з брейком, але змогла змінити хід подій – 6:3 на користь українки.

У другому сеті Світоліна лідирувала 4:1, але потім програла 4 гейми поспіль. За рахунку 5:4 Бузас Манейро подавала на другий сет, але Еліна змогла зробити брейк. Доля сету вирішилася на тайбрейку, який краще провела українка – 7:6 на користь українки.

Суперницею Світоліної у третьому колі стане американська кваліфаєрка Гейлі Баптист.

Нагадаємо, Світоліна вперше за три роки піднялася в топ-15 рейтингу WTA.

Еліна Світоліна, після виходу в півфінал турніру WTA 1000 в Мадриді, вперше з березня 2022 року увійшла до топ-15 світового рейтингу. Наразі українка посідає 14 місце.

Марта Костюк, яка в Мадриді дійшла до чвертьфіналу, повернулася до топ-30 рейтингу WTA і посідає 27 місце.

Даяна Ястремська піднялася на одну позицію, посідаючи 45 місце в рейтингу WTA.

Ангеліна Калініна опустилася на одну позицію і посідає 75-те місце.

Юлія Стародубцева, яка в Мадриді зуміла дійти до четвертого кола, піднялася на 19 рядків і посідає 80-е місце.

Рейтинг WTA

1. Аріна Сабалєнка – 11118 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 6773

3. Коко Гофф (США) – 6603

4. Джессіка Пегула (США) – 6243

5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4875

...

14. Еліна Світоліна (Україна) – 2810

27. Марта Костюк (Україна) – 1686

45. Даяна Ястремська (Україна) – 1244

75. Ангеліна Калініна (Україна) – 878

80. Юлія Стародубцева (Україна) – 822