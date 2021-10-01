«Нам пощастило». Андрій Шевченко привітав сина з днем народження (фото)

У родині легендарного футболіста сьогодні свято

Володар «Золотого м’яча» та колишній тренер збірної України Андрій Шевченко привітав свого сина Олександра з днем народження. Своє привітання футболіст написав англійською. Хлопцю сьогодні виповнилося дев’ять років.

«Вітаємо нашого Олександра з Днем народження. Дев’ять дивовижних років і рахуємо далі. Ти нас так багато чому навчив, нам пощастило і ми щасливі, що ти в нас є. З Днем народження, мій синочок», – йдеться на сторінці Шевченка у facebook.

Нещодавно Андрій Шевченко теж святкував день народження. Володарю «Золотого м’яча» 29 вересня виповнилося 45 років. Наразі Шевченко з дружиною Крістен Пазік і чотирма синами мешкає у Лондоні.

Нагадаємо, що пара познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграла весілля у Вашингтоні. Андрій та Крістен виховують чотирьох синів – 16-річного Джордана, 14-річного Крістіана, дев’ятирічного Олександра та семирічного Райдера-Габріеля.

Андрій Шевченко виховує чотирьох синів

Як відомо, володар «Золотого м'яча» Андрій Шевченко за кар'єру футболіста в «Динамо», «Мілані» і «Челсі» виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Італії, Кубок Італії, Суперкубок Італії, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії. Крім того, нападник став 5-разовим чемпіоном України, 3-разовим володарем Кубка країни та вигравав національний Суперкубок.

Андрій Шевченко, який тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – серії А і один раз – чемпіонату України, зіграв за національну команду 111 матчів, в яких забив 48 м'ячів. Як футболіст він пробився до чвертьфіналу ЧС-2006, а як тренер вивів збірну України до ¼ фіналу Євро-2020.