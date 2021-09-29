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    УЕФА пригадала круті голи Шевченка (відео)

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    Шевченко з відомого футболіста перетворюється на перспективного тренера - УЕФА пригадала круті голи Шевченка (відео)
    Шевченко з відомого футболіста перетворюється на перспективного тренера

    УЄФА вирішили привітати колишнього футболіста, опублікувавши нарізку його голів у Лізі чемпіонів

    У легендарного нападника Андрія Шевченка сьогодні день народження. Зірковий українець святкує своє 45-річчя.

    УЄФА вирішили привітати колишнього футболіста, опублікувавши нарізку його голів у Лізі чемпіонів. Мабуть обирати було складно, адже в найпрестижнішому євротурнірі Шевченко забив майже півсотні голів. 2003 року став першим українцем, хто виграв Лігу чемпіонів. Володар «Золотого м'яча» 2004 – призу, який вручають найкращому футболісту світу (на той час – кращому футболісту Європи). Один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони.

    Нагадаємо, раніше Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан».

    Теги: УЄФА Андрій Шевченко Twitter
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    УЕФА пригадала круті голи Шевченка (відео)