УЕФА пригадала круті голи Шевченка (відео)

У легендарного нападника Андрія Шевченка сьогодні день народження. Зірковий українець святкує своє 45-річчя.

УЄФА вирішили привітати колишнього футболіста, опублікувавши нарізку його голів у Лізі чемпіонів. Мабуть обирати було складно, адже в найпрестижнішому євротурнірі Шевченко забив майже півсотні голів. 2003 року став першим українцем, хто виграв Лігу чемпіонів. Володар «Золотого м'яча» 2004 – призу, який вручають найкращому футболісту світу (на той час – кращому футболісту Європи). Один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони.

Andriy Shevchenko at AC Milan =



The 2003 #UCL winner is 45 today! @jksheva7 @acmilan pic.twitter.com/P5luw9QI4g