Шевченко розповів, як відсвяткує свій день народження

Володарю «Золотого м’яча» та колишньому тренеру збірної України виповнилося 45 років

Найвідоміший український футболіст сучасності Андрій Шевченко святкує 45-річчя. З дружиною Крістен Пазік і чотирма синами він мешкає в Лондоні, і, за повідомленнями ЗМІ, в родинному колі він і відзначить день народження. Втім, у нього є й інші плани. Як повідомив Шевченко на свої сторінці в соцмережах, в Шотландії він візьме участь у турнірі для гольфу. Серед учасників буде також Володимир Кличко, зірка крекету Джо Рут і актор Енді Гарсія.

Андрій Шевченко вивів збірну України до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. На початку серпня Українська асоціація футболу не продовжила з ним угоду. Наразі національну команду тренує Олександр Петраков. На початку жовтня наша збірна проведе матчі відбірного циклу чемпіонату світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Перед відповідальними зустрічами збірна залишилася без провідних півзахисників Руслана Малиновського, Євгена Зінченка. Під питанням участь у матчі Віталія Буяльського, який травмувався і не зіграє сьогодні проти «Баварії».

Раніше Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан».