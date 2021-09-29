  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко розповів, як відсвяткує свій день народження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко захопився грою в гольф - Шевченко розповів, як відсвяткує свій день народження
    Андрій Шевченко захопився грою в гольф
    Фото з відкритих джерел

    Володарю «Золотого м’яча» та колишньому тренеру збірної України виповнилося 45 років

    Найвідоміший український футболіст сучасності Андрій Шевченко святкує 45-річчя. З дружиною Крістен Пазік і чотирма синами він мешкає в Лондоні, і, за повідомленнями ЗМІ, в родинному колі він і відзначить день народження. Втім, у нього є й інші плани. Як повідомив Шевченко на свої сторінці в соцмережах, в Шотландії він візьме участь у турнірі для гольфу. Серед учасників буде також Володимир Кличко, зірка крекету Джо Рут і актор Енді Гарсія.

    44_16

    Андрій Шевченко вивів збірну України до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. На початку серпня Українська асоціація футболу не продовжила з ним угоду. Наразі національну команду тренує Олександр Петраков. На початку жовтня наша збірна проведе матчі відбірного циклу чемпіонату світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Перед відповідальними зустрічами збірна залишилася без провідних півзахисників Руслана Малиновського, Євгена Зінченка. Під питанням участь у матчі Віталія Буяльського, який травмувався і не зіграє сьогодні проти «Баварії».

    Раніше Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко розповів, як відсвяткує свій день народження