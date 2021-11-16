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    Чемпіон Європи Італія не змогла потрапити на чемпіонат світу з футболу напряму

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    Збірна Італії не змогла здолати Північну Іраландію - Чемпіон Європи Італія не змогла потрапити на чемпіонат світу з футболу напряму
    Збірна Італії не змогла здолати Північну Іраландію
    фото з відкритих джерел

    Команду Роберто Манчіні в останньому турі кваліфікації обійшла Щвейцарія

    Збірна Італії посіла друге місце у відбірній групі чемпіонату світу з футболу і не змогла вийти до фінальної частини з першого місця. В останньому турі команда Роберто Манчіні грала на полі Північної Ірландії і задовольнилася нічиєю – 0:0.

    Італійці володіли великою перевагою в матчі, а по-справжньому гольовий момент створили незадовго до фінального свистка. М’яч після удару Емерсона прийняла на себе стійка воріт господарів.

    В паралельному матчі Швейцарія розгромила Болгарію – 4:0 і обійшла італійців у турнірній таблиці.

    Швейцарці набрали 18 очок і потрапили в фінал напряму, а чемпіони Європи (16) спробують туди пробитися через стикові матчі, які відбудуться в березні наступного року. Туди, сподіватимемося, потрапить і збірна України, яка 16 листопада зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.

    Як Україні потрапити на чемпіонат світу з футболу: розклади на останній тур у групі D.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Роберто Манчіні
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    Чемпіон Європи Італія не змогла потрапити на чемпіонат світу з футболу напряму