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    Двірник з Херсону став чемпіоном світу з джіу-джитсу

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    Ігор Євтушенко довів, що і в 49 років можна стати чемпіоном світу - Двірник з Херсону став чемпіоном світу з джіу-джитсу
    Ігор Євтушенко довів, що і в 49 років можна стати чемпіоном світу
    фото з відритих джерел

    Ігор Євтушенко збирав гроші на поїздку через соцмережі

    Двірник з Херсону Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з бразильського джіу-джитсу в категорії 45 років і старші. Турнір проходив в Абу-Дабі, і взяти участь у ньому могли всі охочі.

    Раніше Євтушенко вигравав чемпіонат Європи. Тепер же, щоб потрапити на чемпіонат в Об’єднаних Арабських Еміратах, збирав гроші через соцмережі. Коли за дві доби необхідну суму 49-річний спортсмен знайшов, то потягом вирушив до Києва, а вже зі столиці полетів у теплі краї.

    У фіналі Ігор Євтушенко переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

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    Примітно, що спортом спортсмен займається всього сім років. Раніше він був водолазом-рятувальником, а зараз працює двірником у загальноосвітній школі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи чемпіонат світу джіу-джитсу
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    Двірник з Херсону став чемпіоном світу з джіу-джитсу