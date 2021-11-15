Двірник з Херсону став чемпіоном світу з джіу-джитсу

Ігор Євтушенко довів, що і в 49 років можна стати чемпіоном світу

Ігор Євтушенко збирав гроші на поїздку через соцмережі

Двірник з Херсону Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з бразильського джіу-джитсу в категорії 45 років і старші. Турнір проходив в Абу-Дабі, і взяти участь у ньому могли всі охочі.

Раніше Євтушенко вигравав чемпіонат Європи. Тепер же, щоб потрапити на чемпіонат в Об’єднаних Арабських Еміратах, збирав гроші через соцмережі. Коли за дві доби необхідну суму 49-річний спортсмен знайшов, то потягом вирушив до Києва, а вже зі столиці полетів у теплі краї.

У фіналі Ігор Євтушенко переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

Примітно, що спортом спортсмен займається всього сім років. Раніше він був водолазом-рятувальником, а зараз працює двірником у загальноосвітній школі.