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    Дружина півзахисника збірної України розповіла, скільки має заробляти її чоловік

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    Анна і Олександр Зубкови - Дружина півзахисника збірної України розповіла, скільки має заробляти її чоловік
    Анна і Олександр Зубкови
    Фото: Іnstagram

    Анні Зубковій на потреби необхідно від €3 тисяч на місяць

    Дружина півзахисника угорського «Ференцвароша» та збірної України з футболу Олександра Зубкова Анна розповіла, скільки має заробляти її чоловік.

    Прийнятною для себе Зубкова назвала суму від €10 тис. на місяць. За словами дружини гравця, на свої потреби вона витрачає близько трьох тисяч, причому вона не робить дорогих покупок.

    Зубкова також зазначила, що останнім часом задумалася про те, щоб почати заробляти самій. Дружина гравця поділилася планами щодо запуску бренду одягу.

    «Раніше я вважала, що є чоловік, який забезпечує тобі фінансову безпеку, і цього достатньо. Але останній рік я думаю, що просто бути мамою для мене недостатньо. Я хочу заробляти гроші та реалізуватися в цьому житті», – розповіла Зубкова у програмі «Великий футбол».

    У складі збірної України 25-річний Зубков провів 17 матчів, у яких забив один м'яч. За «Ференцварош» він виступає з 2019 року. Цього сезону в активі хавбека п'ять матчів у чемпіонаті Угорщини, в яких він не відзначився результативними діями.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Зубков
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    Дружина півзахисника збірної України розповіла, скільки має заробляти її чоловік