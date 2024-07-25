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Наслідки Євро-2024. Деякі країни отримали штрафи: в чому причина

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Наслідки Євро-2024. Деякі країни отримали штрафи: в чому причина
Австрія, Албанія, Румунія, Сербія, Словенія, Угорщина та Хорватія покарані за неналежну поведінку фанатів
ілюстративне фото: UEFA

Найбільший штраф отримала Хорватія – 50 тисяч євро

Чемпіонат Європи 2024 року в Німеччині вже завершено, але поведінка деяких вболівльників була оцінена лише зараз. Як повідомляє УЄФА, було оштрафовано сім національних федерацій через витівки фанатів.

Австрія, Албанія, Румунія, Сербія, Словенія, Угорщина та Хорватія покарані за неналежну поведінку фанатів. УЄФА виписала штрафи за «расистську та дискримінаційну поведінку вболівальників».

Найбільший штраф отримала Хорватія – 50 тисяч євро. Далі розташувалася Румунія (40 тисяч), а Албанія, Сербія, Словенія і Угорщина заплатять по 30 тисяч у євровалюті. Найменший штраф отримала Австрія (20 тисяч).

Додатково кожна з футбольних федерація отримала заборону на продаж квитків уболівальникам. Обмеження стосується наступного виїзного поєдинку під егідою УЄФА. Щоправда, для Австрії, Албанії, Словенії та Угорщини обмеження стало умовним, а випробувальний термін склав два роки.

Нагадаємо, поліція Німеччини запобігла терористичному акту за кілька годин до початку фінального матчу чемпіонату Європи з футболу 2024 року

Теги: чемпіонат Європи штраф поліція

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