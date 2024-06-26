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Збірна України з футболу вибула з Євро-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Збірна України з футболу вибула з Євро-2024
Українці впродовж матчу неодноразово намагалися реалізувати небезпечні моменти
фото: uaf.ua/Українська асоціація футболу

Україна не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024

Сьогодні у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Зокрема, гра проти команди Бельгії розпочалася о 19:00 за київським часом.

Впродовж першого тайму Україна неодноразово намагалася створювати небезпечні моменти. Зокрема, вже на першій же хвилині Україна заробила кутовий. Розіграш закінчився подачею до штрафного майданчику, але бельгійці вибили м'яча.

Небезпечного удару в ближній кут завдавав Кевін Де Брейне, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Анатолія Трубіна.

На 42-й хвилині «синьо-жовті» мали змогу забили перший гол у поєдинку. Роман Яремчук отримав м'яча, але замість удару виконав простріл, на який ніхто не відгукнувся.

У другому таймі Трубіну доводилося вступати в гру після спроб від Ромелу Лукаку та Янніка Карраско. «Синьо-жовті» відповіли кількома епізодами за участю Довбика, проте до ударів у площину справа не доходила.

За «сухого» рахунку Руслан Маліновський спробував завдати гострого удару прямо з кутового – голкіпер Кун Кастельс зреагував у останній момент. Вже на компенсованих хвилинах виривати перемогу міг Георгій Судаков, проте пробив у воротаря.

Підсумкова таблиця групи Е

  1. Румунія – 4 очки (3 матчі), 4:3 (різниця голів)
  2. Бельгія – 4 (3), 2:1
  3. Словаччина – 4 (3), 3:3
  4. Україна – 4 (3), 2:4

Як повідомлялося, сьогодні Україна зіграє заключний матч групового етапу Євро-2024. О 19:00 за київським часом наші хлопці зіграють з Бельгією. Команди вперше в історії зустрінуться між собою.

Раніше Ребров поділився очікуваннями від матчу України з Бельгією, заявивши, що бельгійці фаворити групи E та дуже сильний суперник.

До слова, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Нагадаємо, 17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Натомість Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України навколофутбол

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