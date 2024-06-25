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Не лише Apple: Єврокомісія може також оштрафувати Microsoft

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Не лише Apple: Єврокомісія може також оштрафувати Microsoft
Комісія стурбована тим, що Microsoft надає перевагу Teams в дистрибуції, обмежуючи вибір клієнтів, які отримують доступ до Teams і перешкоджає конкурентам в інноваціях
фото з відкритих джерел

Microsoft може отримати штраф у розмірі 10% свого річного світового обороту

Європейська комісія вважає, що Microsoft порушує антимонопольне законодавство, прив'язуючи Teams до своїх пакетів Office 365 і Microsoft 365 для бізнесу. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Комісія стурбована тим, що Microsoft надає перевагу Teams в дистрибуції, обмежуючи вибір клієнтів, які отримують доступ до Teams, і перешкоджає конкурентам в інноваціях. Якщо попередні висновки будуть підтверджені, Microsoft може отримати штраф у розмірі 10% свого річного світового обороту.

Microsoft відреагувала на це, заявивши, що вони цінують додаткову ясність, надану їм, і будуть працювати над рішеннями для розв'язання проблем, вказаних комісією.

Нагадаємо, регулятори Європейського Союзу заявили, що компанія Apple порушує технологічні правила союзу, не дозволяючи користувачам App Store застосовувати альтернативні сервіси. Про це повідомляє CNBS News.

ЄС також звинувачують Apple в порушенні закону про цифрові ринки, адже правила App Store «заважають розробникам додатків вільно скеровувати користувачів на альтернативні канали для отримання пропозицій і контенту».

Раніше Європейський Союз оголосив про штраф компанії Apple на 1,84 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства. Також Міністерство юстиції США та 16 генеральних прокурорів штатів та округів подали до суду на Apple зі звинуваченнями у незаконній монополії на ринку смартфонів.

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Теги: Єврокомісія штраф Apple

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