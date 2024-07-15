Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Іспанія перемогла на Євро-2024 та Байден змінює передвиборчу стратегію: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Іспанія перемогла на Євро-2024 та Байден змінює передвиборчу стратегію: головне за ніч
Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро
Фото з відкритих джерел

Головні новини у ніч проти 15 липня 

У віці 91 року помер американський астронавт, який побував  на місяці. У Житомирській області судитимуть чоловіка, який жорстко вбив свою матір. Родрі отримав нагороду найкращого гравця. Іспанія перемогла на Євро-2024. Байден змінює передвиборчу стратегію після нещодавнього запаху на Трампа. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 14 липня, щоб ви були в курсі головних подій

Помер американський астронавт Джо Енгл, який побував на місяці

Світ авіації та космонавтики втратив видатну особистість – у віці 91 року помер Джо Енгл, астронавт NASA та генерал-майор ВПС США. Він увійшов в історію як єдиний пілот, який керував як експериментальним ракетопланом Х-15, так і космічним шатлом.


На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався спалити розчленоване тіло матері

Бердичівський районний відділ поліції завершив розслідування шокуючого злочину, що стався 30 квітня. 50-річний чоловік був затриманий за підозрою у вбивстві власної 83-річної матері. 


Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі

У п’ятницю, 14 червня, поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу – 2024. З 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.


Опорний півзахисник Іспанії Родрі отримав нагороду найкращого гравця Євро-2024

Збірна Іспанії здобула перемогу над Англією з рахунком 2:1 у фіналі Євро-2024, що відбувся у Берліні. Цей тріумф став четвертим в історії "фурії рохи" та зробив її найтитулованішою збірною на чемпіонатах Європи.

У Києві відкрився 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль

У неділю, в концертно-виставковому центрі «Парковий» у Києві, відбулося церемонія відкриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). Подія розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок російської агресії.

Байден змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа

Президентський штаб Джо Байдена оголосив про перегляд стратегії після нещодавнього нападу на екс-президента Дональда Трампа, прийнявши рішення приглушити антитрампівську риторику. Після вибуху в Пенсільванії, що викликав шок у політичному світі, Білий дім планує сконцентруватися на засудженні політичного насильства та підтримці демократичних норм.


Євро-2024: Іспанія здобула четвертий титул чемпіонів, перемігши Англію у фіналі

Збірна Іспанії тріумфувала у фіналі Євро-2024, здобувши свою четверту перемогу на чемпіонатах Європи. У захопливому поєдинку проти збірної Англії іспанці продемонстрували майстерність, характер та волю до перемоги, перегравши суперників з рахунком 2:1.

Читайте також: головні новини у ніч проти 14 липня.

Теги: Німеччина чемпіонат Європи Шотландія Іспанія розслідування чоловік Родрі пілот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ребров визнав, що команда дуже погано виступила проти Румунії, але тепер гравці показали інший дух і заслужили на перемогу
Головний тренер збірної України прокоментував перемогу над Словаччиною
21 червня, 20:05
25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС
Дата початку переговорів про вступ України до ЄС. Вибухи в РФ. Головне за ніч
15 червня, 06:37
Одеситка розповіла, де видають повістки, і отримала штраф
Одеситка «злила» місця роздачі повісток: як її покарали
16 червня, 21:25
Грузинські вболівальники виконали відому кричалку «Путін х***о»
Грузинські вболівальники на Євро-2024 заспівали хіт про Путіна (відео)
18 червня, 23:32
Німеччина продовжує виплати для біженців з України
Німецькі політики закликають скасувати пільги українським біженцям – The Guardian
20 червня, 13:48
Ян Доброносов дружить із героями своїх фото
Відомий фотограф розповів, як один його знімок з фронту змінив долю військового
23 червня, 20:22
Цьогоріч кількість туристів в Іспанії сягне понад 100 млн людей, це більш ніж удвічі перевищує чисельність населення країни
Тисячі іспанців оголосили протест масовому туризму: країною пройде хвиля мітингів
29 червня, 01:12
Меріх Демірал та заборонений жест
УЄФА відсторонив зірку збірної Туреччини від участі в Євро-2024: названо причину
5 липня, 18:23
Правоохоронці: «Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку та завдали декілька ножових поранень»
На Хмельниччині люди катували жінку, бо вона нібито була чаклункою – прокуратура
9 липня, 18:49

Суспільство

Іспанія перемогла на Євро-2024 та Байден змінює передвиборчу стратегію: головне за ніч
Іспанія перемогла на Євро-2024 та Байден змінює передвиборчу стратегію: головне за ніч
У Шотландії помер врятований українськими військовими ведмідь Ямпіль
У Шотландії помер врятований українськими військовими ведмідь Ямпіль
День хрещення Київської Русі-України: традиції та заборони
День хрещення Київської Русі-України: традиції та заборони
Місцями грози та 41°C тепла: погода на 15 липня
Місцями грози та 41°C тепла: погода на 15 липня
Замість великих дронів, на полі бою будуть використовуватися мікродрони розміром з комаху
Замість великих дронів, на полі бою будуть використовуватися мікродрони розміром з комаху
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
13K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
9713
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7245
Трамп зробив заяву після замаху
6423
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua