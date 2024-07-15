Іспанія перемогла на Євро-2024 та Байден змінює передвиборчу стратегію: головне за ніч

Головні новини у ніч проти 15 липня

У віці 91 року помер американський астронавт, який побував на місяці. У Житомирській області судитимуть чоловіка, який жорстко вбив свою матір. Родрі отримав нагороду найкращого гравця. Іспанія перемогла на Євро-2024. Байден змінює передвиборчу стратегію після нещодавнього запаху на Трампа. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 14 липня, щоб ви були в курсі головних подій

Помер американський астронавт Джо Енгл, який побував на місяці

Світ авіації та космонавтики втратив видатну особистість – у віці 91 року помер Джо Енгл, астронавт NASA та генерал-майор ВПС США. Він увійшов в історію як єдиний пілот, який керував як експериментальним ракетопланом Х-15, так і космічним шатлом.



На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався спалити розчленоване тіло матері

Бердичівський районний відділ поліції завершив розслідування шокуючого злочину, що стався 30 квітня. 50-річний чоловік був затриманий за підозрою у вбивстві власної 83-річної матері.



Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі

У п’ятницю, 14 червня, поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу – 2024. З 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.



Опорний півзахисник Іспанії Родрі отримав нагороду найкращого гравця Євро-2024

Збірна Іспанії здобула перемогу над Англією з рахунком 2:1 у фіналі Євро-2024, що відбувся у Берліні. Цей тріумф став четвертим в історії "фурії рохи" та зробив її найтитулованішою збірною на чемпіонатах Європи.

У Києві відкрився 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль

У неділю, в концертно-виставковому центрі «Парковий» у Києві, відбулося церемонія відкриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). Подія розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок російської агресії.

Байден змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа

Президентський штаб Джо Байдена оголосив про перегляд стратегії після нещодавнього нападу на екс-президента Дональда Трампа, прийнявши рішення приглушити антитрампівську риторику. Після вибуху в Пенсільванії, що викликав шок у політичному світі, Білий дім планує сконцентруватися на засудженні політичного насильства та підтримці демократичних норм.



Євро-2024: Іспанія здобула четвертий титул чемпіонів, перемігши Англію у фіналі

Збірна Іспанії тріумфувала у фіналі Євро-2024, здобувши свою четверту перемогу на чемпіонатах Європи. У захопливому поєдинку проти збірної Англії іспанці продемонстрували майстерність, характер та волю до перемоги, перегравши суперників з рахунком 2:1.

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