Поліцейські частіше битимуть електрошокерами? Що передбачає новий законопроєкт

Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника

В МВС нагадали, що наразі в чинному законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який вдосконалює питання щодо застосування електрошокерів поліцейськими. Документ зокрема, пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ята.

«Кабінет міністрів України схвалено розроблений МВС України проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національна поліція України» щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів», – зазначив Драп'ятий.

Документом пропонується додати до статті 45 (Застосування спеціальних засобів) у пункті 6 пропонується три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії:

під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;

під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;

під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

В МВС нагадали, що наразі в чинному законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

«Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї», – вказав Драп'ятий.

Також додав, що проєктом закону, зокрема, запропоновано ввести заборону поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

До відома, патрульні збільшили кількість приладів TruCAM на дорогах.