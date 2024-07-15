На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату

У результаті вибуху пошкоджено вікна територіального центру комплектування

На Львівщині в місті Буськ у ніч проти, 15 липня, невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент трапився серед ночі. Невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату. У результаті пошкоджені вікна, ніхто не постраждав. Зловмисників вже розшукує поліція.

Як зазначають поліцейські, вибух стався близько 1:45 ночі.

«За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік. На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

Як повідомлялося, у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів

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