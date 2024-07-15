Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату
Зловмисників розшукує поліція
фото з відкритих джерел

У результаті вибуху пошкоджено вікна територіального центру комплектування

На Львівщині в місті Буськ у ніч проти, 15 липня, невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент трапився серед ночі. Невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату. У результаті пошкоджені вікна, ніхто не постраждав. Зловмисників вже розшукує поліція.

Як зазначають поліцейські, вибух стався близько 1:45 ночі.

«За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік. На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

Як повідомлялося, у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів

До слова, на 12 липня 2,7 млн ​​українців оновили свої дані через застосунок «Резерв+».

Читайте також:

Теги: Львівщина поліція граната військомат ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК
Напади на ТЦК. Чому це небезпечно для цивільних українців
5 липня, 21:06
Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років
Скоїв злочин, аби уникнути мобілізації: поліцейські затримали одесита за грабіж
17 червня, 14:41
Внаслідок нічного ворожого удару на Львівщині пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі України
19 червня, 11:08
У районі аеродрому у російському Єйську спалахнула пожежа
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
20 червня, 16:23
Звільнений співробітник головного управління Нацполіції міста Києва Богдан Писаренко
Напад на військового у Дніпрі: столичного поліцейського звільнено з посади
24 червня, 21:33
У військкоматі наголошують, що «махати кулаками потрібно на сході та півдні України», бо саме там ворог атакує Україну
На Волині військовозобов'язаний напав на офіцера ТЦК
26 червня, 13:56
В Україні вже відкрили пляжний сезон
Пляжний сезон в Україні: де можна безпечно поплавати (список)
3 липня, 12:03
Пляшки з водою біля лікарні «Охматдит», які приносили небайдужі люди
МОЗ прокоментував ситуацію щодо ймовірного отруєння водою біля «Охматдиту»
9 липня, 17:43

Кримінал

Зареєстровано рекордну кількість відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
Зареєстровано рекордну кількість відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату
На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався спалити розчленоване тіло матері
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався спалити розчленоване тіло матері
У Кременчуці з пологового будинку зникло немовля, його шукає вся поліція області
У Кременчуці з пологового будинку зникло немовля, його шукає вся поліція області
Олігарх Жеваго поскаржився на співробітників НАБУ, які його мучили допитами у Франції
Олігарх Жеваго поскаржився на співробітників НАБУ, які його мучили допитами у Франції
У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік із місця ДТП (фото)
У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік із місця ДТП (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
12K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7918
Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні
6796
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua