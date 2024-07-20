Поліція пояснила причину затримання чоловіка співробітниками ТЦК у Києві

В мережі поширилося відео з затриманням чоловіка співробітниками ТЦК у Києві

В мережі сьогодні, 20 липня, з'явились кадри, на яких правоохоронці затримують чоловіка в районі Борщагівки. В Telegram-каналах стверджували, що чоловік не оновив дані в ТЦК. Своєю чергою, за словами затриманого, в нього вчора народився син і тому поспішав додому, але правоохоронці його не відпустили. У зв'язку з цим патрульна поліція Києва надала офіційні роз'яснення щодо ситуації.

Під час спільного патрулювання правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який почав тікати, побачивши поліцейських. Після затримання громадянин поводився агресивно, лаявся та штовхав правоохоронців.

«Сьогодні, під час спільного відпрацювання з працівниками центру комплектування та соціальної підтримки, ми помітили підозрілого чоловіка, який побачивши поліцейських, подався навтьоки. Ми швидко наздогнали та зупинили втікача. Натомість громадянин почав агресивно поводитися, нецензурно висловлюватися та штовхати поліціянтів», – йдеться в повідомленні.

На порушника складено протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для подальшого з'ясування обставин чоловіка доставлено до управління поліції Святошинського району.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на місце інциденту прибуло декілька пожежно-рятувальних машин та ДСНС.

😩😭 На Позняках у столиці палає супермаркет «Сільпо».



🤯 Повідомляється, що перед пожежою було чутно вибух. Попередньо, загорівся генератор/трансформатор.

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🎥 Київ ІНФО pic.twitter.com/693T1PWMJ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2024

Раніше повідомлялося, що у будівлі Центру цифровізації освіти в центрі Москви спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів. До гасіння пожежі були залучені 100 рятувальників, 34 одиниці техніки та вертоліт Ка-32.