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Запорізький ексвоєнком отримав нову підозру: він залучав підлеглих до ремонту будинку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Запорізький ексвоєнком отримав нову підозру: він залучав підлеглих до ремонту будинку
У 2023 році екскерівник Запорізького обласного ТЦК та СП за інформацією слідчих, організував підвищені військові виплати для наближених осіб
фото: ДБР

Замість служби працівники запорізьких військкоматів ремонтували будинок воєнкома: їм безпідставно нарахували 266,4 тис. грн

Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру колишньому начальнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який залучав військових із районних військкоматів до ремонту власного будинку замість служби. Його вже судять за корупційні схеми. Про це повідомили в ДБР.

Під час керування обласним військкоматом у 2023 році чоловік вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Серед працівників районних військкоматів він підібрав тих, хто знається на тому, як виконати ті чи інші будівельні роботи.

Запорізький ексвоєнком отримав нову підозру: він залучав підлеглих до ремонту будинку фото 1
фото: ДБР

«Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до ЗОТЦК та СП і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати», – повідомляють у Бюро.

Так, у лютому – липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів ремонтували будинок воєнкома. За цей час їм безпідставно нарахували 266,4 тис. грн.

Запорізький ексвоєнком отримав нову підозру: він залучав підлеглих до ремонту будинку фото 2
фото: ДБР

Колишньому посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби. За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади, займатися певною діяльністю та штраф до 17 тисяч гривень.

Трьом працівникам військкоматів, які погодилися на його пропозицію, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби. За це їм загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники ДБР затримали колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, який, за інформацією слідчих, організував підвищені військові виплати для наближених осіб та допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності.

Слідчі стверджують, що зараз затриманий очолює Донецький обласний ТЦК та СП. Хоч його ім'я не називається, проте відомо, що зараз очільником Донецького обласного ТЦК є полковник Геннадій Яременко.

Також керівник військкомата влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

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Теги: ТЦК полковник чоловік будинок військові штраф документи

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