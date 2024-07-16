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Житель Рівного палив автівки військових на замовлення росіян (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Житель Рівного палив автівки військових на замовлення росіян (фото)
Про виконану «роботу» підозрюваний відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото
фото: поліція Рівненської області, Facebook

За «виконану роботу» затриманому обіцяли кілька тисяч доларів

Поліція затримала 22-річного жителя Рівного, який підпалював автомобілі військовослужбовців, відгукнувшись на «пропозицію» у російському чат-боті. Палія затримали. Про це повідомила пресслужба поліції у вівторок, 16 липня.  

«22-річний житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить ЗСУ. У подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації», - розповіли правоохоронці.

2 липня рівнянин підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю. Про виконану «роботу» відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото.

Правоохоронці оглядають пошкоджену автівку
Правоохоронці оглядають пошкоджену автівку
фото: поліція Рівненської області, Facebook

За декілька днів він підпалив ще один транспортний засіб - Nissan X-Trail, який готували на передову захисникам. Крім того, вогонь поширився на інше авто, Volkswagen Golf, частково його пошкодивши. За «виконану роботу» затриманому обіцяли кілька тисяч доларів.

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Поліція затримала 22-річного жителя Рівного, який підпалював автомобілі військовослужбовців, відгукнувшись на «пропозицію» у російському чат-боті
фото: поліція Рівненської області, Facebook

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За даними слідства, жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового на замовлення.

Також повідомлялося, що представники російських спецслужб вербують підлітків для дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, росіяни за гроші пропонують палити автомобілі військовослужбовців Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України з початку 2024 року викрила вже 11 агентурних мереж.

Як повідомлялося, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.

До слова, 15-річний хлопець з міста Острава в Чехії втік з дому, щоб поїхати в Україну та захищати країну від російських загарбників. Він проїхав дві країни та встиг добратися до кордону.

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Теги: автомобіль поліція відео Рівне

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