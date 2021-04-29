Останній бій Кличка: чотири роки тому Джошуа нокаутував Володимира (відео)

Колишній чемпіон світу з боксу тренується кожного дня і підтримує чудову форму

Чотири року тому Володимир Кличко провів останній бій у професіональному боксі. В поєдинку з Ентоні Джошуа за титули у суперважкій вазі українець відправив британця в нокаут, але не став добивати. У підсумку програв – в 11 раунді Джошуа завдав Кличку поразки технічним нокаутом.

Примітно, що досі ходять розмови про повернення Володимира в бокс. Підігріває інтерес і його брат Віталій. Нещодавно мер столиці заявив, що зараз багато спекуляцій на цю тему. «Спочатку називалася сума в $40 млн, потім в 80, зараз, чуємо про 120 мільйонах. Гроші – це дуже важливо, але має бути мотивація, щоб Володимир вийшов у ринг і сказав: «я хочу ще раз спробувати свої сили і знову показати, що я чемпіон і той бій, що я програв Джошуа, був помилкою. Але я хочу показати, що я сильніший за Джошуа», – розповів Кличко-старший. – Мій брат зараз тренується щодня і знаходиться в хорошій формі».

Тим часом набирають популярності бої за участю колишніх чемпіонів. На вересень цього року таку зустріч запланували Майк Тайсон і Леннокс Льюїс.