Найвидатніший борець в історії вирішив скласти повноваження депутата Держдуми РФ



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Зовсім із політики Алєксандр Карелін не йде Світлина - Sportslive

Мотивів такого рішення Алєксандр Карелін не вказує

Триразовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Алєксандр Карелін покине Державну думу РФ після єдиного дня голосування, який відбудеться у вересні 2020 року. Він перейде до Раду Федерації, повідомляє «РБК», посилаючись на джерела.

«Він уже прийняв рішення і відповідну пропозицію», - повідомило джерело.

Сам Карелін від коментарів відмовився.

52-річний Карелін – триразовий переможець Олімпійських ігор, дев'ятиразовий чемпіон світу, 12-разовий чемпіон Європи. За кар'єру виграв 888 сутичок (887 – у боротьбі і 1- в ММА) і зазнав двох поразок. Занесений до Книги рекордів Гіннесса як спортсмен, котрий протягом 13-ти років не програв жодної сутички. Відомі випадки, коли суперники відмовлялися боротися з ним.

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