Людина Медведчука стала заступником міністра спорту



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Віталій Лавров тісно співпрацював з нинішнім міністром спорту ще тоді, коли Вадим Гутцайт очолював Департамент молоді і спорту КМДА Світлина із соцмереж

Віталій Лавров є радником Медведчука у Федерації бойового самбо

Сьогодні, 22 липня, Кабінет міністрів України призначив новим заступником міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта колишнього самбіста Віталія Лаврова.

Лавров – призер чемпіонату Європи, президент Київської Федерації бойового самбо і радник президента Федерації бойового самбо України Віктора Медведчука.

Торік українська збірна з бойового самбо відзначилася тим, що попри рекомендації колишнього керівництва Міністерства молоді і спорту і відсутність державного фінансування для поїздок на територію держави-окупанта їздила на чемпіонат Європи в російську Твер серед юнаків. Там українські борці здобули три золотих і три срібних медалі, посівши перше місце в командному заліку. Вперше за 25 років проведення чемпіонатів світу з бойового самбо збірна України стала першою.

Проте скандалом та історія завершилася навіть не через сам факт поїздки спортсменів на територію країни-агресора. Річ у тім, що у змаганнях брали участь спортсмени з так званої «ДНР». А нагородження, як видно з відео на Youtube, проводили особи, вдягнені у строї енкаведистів.

Сам Лавров у коментарях в соцмережах від Медведчука відхрещується.

«Я займаюся розвитком виду спору у місті Києві та роблю це досить вдало. Я піклуюся про долю спортсменів та тренерів, а не про політичні інтриги», - зауважив він під час публічної перепалки на сторінці Павла Булгака, колишнього радника міністра молоді і спорту Ігоря Жданова.