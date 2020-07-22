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    Людина Медведчука стала заступником міністра спорту

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    Віталій Лавров тісно співпрацював з нинішнім міністром спорту ще тоді, коли Вадим Гутцайт очолював Департамент молоді і спорту КМДА - Людина Медведчука стала заступником міністра спорту
    Віталій Лавров тісно співпрацював з нинішнім міністром спорту ще тоді, коли Вадим Гутцайт очолював Департамент молоді і спорту КМДА
    Світлина із соцмереж

    Віталій Лавров є радником Медведчука у Федерації бойового самбо

    Сьогодні, 22 липня, Кабінет міністрів України призначив новим заступником міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта колишнього самбіста Віталія Лаврова.

    Лавров – призер чемпіонату Європи, президент Київської Федерації бойового самбо і радник президента Федерації бойового самбо України Віктора Медведчука.

    Торік українська збірна з бойового самбо відзначилася тим, що попри рекомендації колишнього керівництва Міністерства молоді і спорту і відсутність державного фінансування для поїздок на територію держави-окупанта їздила на чемпіонат Європи в російську Твер серед юнаків. Там українські борці здобули три золотих і три срібних медалі, посівши перше місце в командному заліку. Вперше за 25 років проведення чемпіонатів світу з бойового самбо збірна України стала першою.

    Проте скандалом та історія завершилася навіть не через сам факт поїздки спортсменів на територію країни-агресора. Річ у тім, що у змаганнях брали участь спортсмени з так званої «ДНР». А нагородження, як видно з відео на Youtube, проводили особи, вдягнені у строї енкаведистів.

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    Людина Медведчука стала заступником міністра спорту
    Людина Медведчука стала заступником міністра спорту
    Людина Медведчука стала заступником міністра спорту
    Скрін-шот

    Сам Лавров у коментарях в соцмережах від Медведчука відхрещується.

    «Я займаюся розвитком виду спору у місті Києві та роблю це досить вдало. Я піклуюся про долю спортсменів та тренерів, а не про політичні інтриги», - зауважив він під час публічної перепалки на сторінці Павла Булгака, колишнього радника міністра молоді і спорту Ігоря Жданова.

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    Віктор Медведчук чемпіонат Європи Збірна України Вадим Гутцайт спорт поза політикою самбо Віталій Лавров
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