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    Ігор Суркіс визнав: Росія напала на Україну і, напевно, його брат бреше

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    Ігор Суркіс не в усьому згоден зі своїм братом Григорієм - Ігор Суркіс визнав: Росія напала на Україну і, напевно, його брат бреше
    Ігор Суркіс не в усьому згоден зі своїм братом Григорієм
    Фото - gordon.ua

    Власник «Динамо» каже, що ніколи не піде в політику

    Президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс вказав на різницю у поглядах з його братом Григорієм, який є депутатом Верховної Ради від Опозиційної платформи «За життя».

    «Брат мені допомагає. У нього величезний досвід, велика філософія. Він відійшов від клубного футболу, займався Євро-2012. Реально він мені допомагає, підтримує, іноді критикує.

    У мене немає жодних політичних поглядів. Війну треба припинити. Проти кого ми воюємо? Ми воюємо проти Росії. Брат і його партія не визнає? Я ж не брат, я висловлюю свою думку. Якщо ми приберемо російських найманців, можливо, це не сама армія, то нам буде простіше повернути наші землі.

    І в політику я ніколи не збирався і не піду, бо не хочу брехати. Знаєте, як кажуть: всі політики брешуть, всі до єдиного. Напевно, і мій брат бреше там, де вигідно. Так воно працює. І у Франції, і скрізь», - розповів Суркіс проекту ТаТоТаке.

    Нагадаємо, що 15 червня Велика палата Верховного суду закрила провадження у справі про вклади сім'ї Суркісів у державному «Приватбанку». Таким чином, суд скасував рішення першої інстанції про виплату компаніям сім'ї Суркісів понад 250 млн доларів.

     Читайте також: Суркіс досі вражений, що при Блохіні «Динамо» посіло четверте місце
    Григорій Суркіс війна ФК «Динамо» Ігор Суркіс спорт поза політикою
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