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    Названі найкращий гравець і рекордсмен Ліги чемпіонів (фото)

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    Лондонська команда приймає вітання - Названі найкращий гравець і рекордсмен Ліги чемпіонів (фото)
    Лондонська команда приймає вітання
    Фото з відкритих джерел

    Героєм фіналу став Канте, Менді провів дев’ять «сухих» матчів

    Неймовірну гру видав півзахисник «Челсі» Н'Голо Канте у фіналі Ліги чемпіонів. Він «перекусив» майже всі атаки «Манчестер Сіті» і став найкращим футболістом матчу.

    Канте виступає за «Челсі» з 2016 року. Контрактна угода гравця з клубом розрахована до 2023-го. У минулому сезоні Ліги чемпіонів Канте взяв участь 13 матчах, в яких записав на свій рахунок результативну передачу.

    Голкіпер «Челсі» Едуард Менді, в свою чергу, в сезоні провів дев'ять сухих матчів, що є рекордом для воротарів в їх дебютному сезоні на турнірі.

    Менді також став першим африканським воротарем, який зіграв у фіналі Ліги чемпіонів.

    У фіналі «Челсі» переграв «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0. Переможний гол в цій зустрічі на 42-й хвилині забив Кай Хаверц. Результативною передачею відзначився Мейсон Маунт.

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дивився матч в компанії з другом Путіна Романом Абрамовичем.

    Канте провів феноменальний матч.
    Канте провів феноменальний матч.

    «Челсі» вдруге в історії став переможцем Ліги чемпіонів. Вперше лондонці виграли Лігу чемпіонів в 2012 році. «Манчестер Сіті» вперше грав у фіналі турніру.

    З’явилося божевільне відео з роздягальні «Челсі» після перемоги в Лізі чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Манчестер Сіті
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    Названі найкращий гравець і рекордсмен Ліги чемпіонів (фото)