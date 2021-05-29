Шевченко проти Зінченка: онлайн фіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер збірної вболіватиме за «Челсі», а капітан національної команди грає за «Манчестер Сіті»

У Порту сьогодні визначиться найсильніша команда Європи. У фіналі Ліги чемпіонів зустрічаються «Манчестер Сіті» та «Челсі».

Захисник Олександр Зінченко – в стартовому складі «Манчестер Сіті». Андрій Шевченко, колишній гравець «Челсі» і наставник української збірної – на трибуні. Там же і головний тренер «Динамо» Мірча Луческу.

Стартові склади

«Манчестер Сіті»: Едерсон – Уокер, Діаш, Стоунс, Зінченко – Гюндоган, де Брюйне, Стерлінг – Марез, Фоден, Бернарду Сілва.

«Челсі»: Менді – Чілуелл, Рюдігер, Тіагу Сілва, Аспілікуета – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.

Команди завершують розминку.

Зазначимо, що Олександр Зінченко - третій українець у фіналах Ліги чемпіонів. У Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука - по два трофеї.

Поки головний тренер знаходиться в Порту, гравця збірної України, які готуються до чемпіонату Європи, закидали яйцями і обсипали борошном захисника Віталя Миколенка.

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1 хв. Матч розпочався

5 хв. Манчестер Сіті звично взяв м'яч під контроль. На полі все напружено, але спокійно

10 хв. Боротьба йде на кожному клаптику поля. Міг забивати Стерлінг, але обіграв воротаря і вирішив бити п'ятою - воротар Челсы выдвыв загрозу.

Челсі відповів моментом Вернера. Тімо не зміг влучити по м'ячу, знаходячись у 10 метрах від воріт.

Ось момент Стерлінга

14 хв. Супершанс втрачає Челсі! Тімо Вернер втратив можливість відкрити рахунок - був перед воротами, але влучив у руки голкіперу.

15 хв. Вернер знову на ударній позиції. Невлучно.

23 хв. Челсі діє гостріше.