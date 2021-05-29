  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко проти Зінченка: онлайн фіналу Ліги чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні визначиться переможець Ліги чемпіонів - Шевченко проти Зінченка: онлайн фіналу Ліги чемпіонів
    Сьогодні визначиться переможець Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер збірної вболіватиме за «Челсі», а капітан національної команди грає за «Манчестер Сіті»

    У Порту сьогодні визначиться найсильніша команда Європи. У фіналі Ліги чемпіонів зустрічаються «Манчестер Сіті» та «Челсі».

    Захисник Олександр Зінченко – в стартовому складі «Манчестер Сіті». Андрій Шевченко, колишній гравець «Челсі» і наставник української збірної – на трибуні. Там же і головний тренер «Динамо» Мірча Луческу.

    Стартові склади

    «Манчестер Сіті»: Едерсон – Уокер, Діаш, Стоунс, Зінченко – Гюндоган, де Брюйне, Стерлінг – Марез, Фоден, Бернарду Сілва.

    «Челсі»: Менді – Чілуелл, Рюдігер, Тіагу Сілва, Аспілікуета – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.

    Команди завершують розминку.

    1_05

    Зазначимо, що Олександр Зінченко - третій українець у фіналах Ліги чемпіонів. У Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука - по два трофеї.

    Поки головний тренер знаходиться в Порту, гравця збірної України, які готуються до чемпіонату Європи, закидали яйцями і обсипали борошном захисника Віталя Миколенка.

    Відкриття вражає. Феєрверк, космонавти у воді...

    3_03

    1 хв. Матч розпочався

    5 хв. Манчестер Сіті звично взяв м'яч під контроль. На полі все напружено, але спокійно

    10 хв. Боротьба йде на кожному клаптику поля. Міг забивати Стерлінг, але обіграв воротаря і вирішив бити п'ятою - воротар Челсы выдвыв загрозу.

    Челсі відповів моментом Вернера. Тімо не зміг влучити по м'ячу, знаходячись у 10 метрах від воріт.

    4_04

    Ось момент Стерлінга

    6_01

    14 хв. Супершанс втрачає Челсі! Тімо Вернер втратив можливість відкрити рахунок - був перед воротами, але влучив у руки голкіперу.

    15 хв. Вернер знову на ударній позиції. Невлучно.

    23 хв. Челсі діє гостріше.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Ліга чемпіонів ФК Челсі Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко проти Зінченка: онлайн фіналу Ліги чемпіонів