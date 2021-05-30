Лондонці переграли у фіналі «Манчестер Сіті» і вдруге в історії стали переможцями турніру

Дуже якісний матч видали «Манчестер Сіті» і «Челсі» у фіналі Ліги чемпіонів. Градус напруження був настільки високий, що, здавалося, його відчували не лише вболівальники, яким дозволили відвідати стадіон «Драгау» в Порту, а й глядачі біля екранів телевізорів.

Тренер «МнСіті» Хосеп Гвардіола ще жодного разу не перемагав Томаса Тухеля, коли німець очолив «Челсі». «Сині» були сильнішими в чемпіонаті Англії, вибили манкуніанців і в півфіналі Кубку Англії. Не вдалося змінити сумну традицію й цього разу. «Челсі» дуже вдало побудував захист. Кілька ешелонів оборони «містяни» хоч і проходили, але дуже зрідка. «Біло-голубі» контролювали м’яч, а ті нагоди, що були в Стерлінга та Фодена, на 100-відсоткові не тягнули.

Зате суперник своїм шансом скористався. Коли змарнував кілька моментів Тімо Вернер, удача посміхнулася Каю Хаверцу. Німець вискочив на побачення з воротарем Емерсоном, з першої спроби того переграти не зміг, проте м’яч відскочив знову до нього і Кай з другої спроби не схибив. Зазначимо, що ривок півзахисника проспав Олександр Зінченко.

По перерві ситуація на полі не змінилася. Хіба що «Челсі» ще більше закрився: ведучи в рахунку, лондонці прагматично грали на результат. «МанСіті» ще й не пощастило. В одному з епізодів удару під око зазнав капітан і головний креативщик команди Кевін Де Брюйне. Без бельгійця фантазія остаточно залишила містян. Був момент у Агуеро, але, віддаючи передачу, він змарнував момент, направивши м’яч у руки голкіперу Менді. «Челсі» ж грав впевнено, контролював кожен рух суперників і справедливо довів справу до перемоги.

«Челсі» – переможець Ліги чемпіонів. Це другий кубок «синіх» у цьому турнірі.

Детальніше: Шевченко проти Зінченка: онлайн фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Фінал

«Манчестер Сіті» – «Челсі» – 0:1

Гол: Хаверц, 42.

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Уокер, Діаш, Стоунс, Зінченко, Гюндоган, де Брюйне (Жезус, 60), Стерлінг (Агуеро, 77), Марез, Фоден, Бернардо Сілва (Фернандіньо, 64).

«Челсі»: Менді, Чілвелл, Рюдігер, Тіаго Сілва (Крістенсен, 39), Аспілікуета, Канте, Маунт (Ковачіч, 80), Жоржіньо, Джеймс, Хаверц, Вернер (Пулішіч, 66).

Арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)