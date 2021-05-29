Зінченко став третім капітаном збірної України у фіналах Ліги чемпіонів

Раніше за головний трофей боролися Андрій Шевченко та Анатолій Тимощук

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко став третім українцем, який дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні англійський клуб оприлюднив заявку на матч, в списку опинився капітан збірної України.

Раніше Андрій Шевченко 2003 року виграв з «Міланом» Лігу чемпіонів. Тоді нинішній головний тренер української збірної забив вирішальний пенальті «Ювентусу» (основний час - 0:0). 2005-го «Мілан» поступився в серії післяматчевих 11-метрових «Ліверпулю» (3:3), а Шевченко не реалізував останню спробу. 2008-го він провів матч проти «Манчестер Юнайтед» на лаві запасних «Челсі» (1:1).

Тричі був у заявці на фінал Анатолій Тимощук. 2010-го його «Баварія» поступилася «Інтеру» (0:2), а українець просидів весь час у запасі. 2012-го Тимощук з «Баварією» знову поступився в фіналі, цього разу «Челсі» в серії пенальті (1:1), а сам півзахисник відіграв 120 хвилин. 2013-го «Баварія» нарешті виграла кубок, обігравши дортмундську «Боруссію», а Анатолій просидів гру серед запасних.

Примітно, що всі троє на момент своєї участі у фіналах Ліги чемпіонів були капітанами національної збірної України.

Нинішнє скликання гравців головної команди наразі готується до Євро-2020 в Харкові. До її складу приєднався ще один легіонер.

Раніше визначився переможець Ліги Європи.

Ліга чемпіонів

Заявка «Манчестер Сіті»

Воротарі: Едерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон, Джеймс Траффорд.

Захисники: Кайл Уокер, Рубен Діаш, Джон Стоунс, Натан Аке, Олександр Зінченко, Емерік Ляпорт, Бенджамен Менді, Жоау Канселье, Ерік Гарсія.

Півзахисники: Ілкай Гюндоган, Родріго, Кевін Де Брейне, Бернарду Сілва, Фернандіньо, Ріяд Марез, Філ Фоден.

Нападники: Рахім Стерлінг, Габріель Жезус, Серхіо Агуеро, Ферран Торрес.

Заявка «Челсі»

Воротарі: Едуар Менді, Кепа Аррісабалага, Віллі Кабальєро.

Захисники: Антоніо Рюдігер, Маркос Алонсо, Андреас Крістенсен, Тьяго Сілва, Курт Зума, Бен Чілуелл, Ріс Джеймс, Сезар Аспілікуета, Емерсон.

Півзахисники: Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачіч, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одоі, Біллі Гілмор, Кай Хаверц, Тіно Анджорін.

Нападники: Теммі Абрахам, Крістіан Пулішіч, Тімо Вернер, Олів'є Жиру, Хакім Зійеш.

Матч відбудеться 29 травня на стадіоні «Драгау» в Порту. Де дивитися.