Три гравці збірної України з баскетболу стали чемпіонами Латвісько-естонської ліги

У вирішальній грі сезону команда українців перемогла клуб «Рига Зеллі»

Гравці збірної України Іссуф Санон, Ілля Сидоров та В’ячеслав Бобров стали чемпіонами Латвійсько-Естонської ліги в складі ризького «ВЕФ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У вирішальній грі сезону команда українців перемогла клуб «Рига Зеллі» – 88:82.

Санон став найрезультативнішим гравцем матчу: 20 очок, 5 підбирань і 5 асистів. В активі Сидорова 14 очок, 3 підбирання і 3 асисти, а в Боброва – 13 очок, 7 підбирань, 4 асисти і 2 блок-шоти.

Боброва було визнано MVP фінального матчу. Для Сидорова і Санона це третє чемпіонство поспіль. Попередні два рази вони здобували золото у складі Прометея. Бобров став чемпіоном цієї ліги вдруге в кар'єрі.

Як повідомлялося, українські гравці НБА отримали ігровий час в останніх матчах регулярного чемпіонату.

Центровий Олексій Лень вийшов у старті «Лейкерс» в матчі проти «Портленду» . Лень зіграв 14 хвилин, за які набрав 4 очки (2/4 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 3 втратах і 6 фолах.

«Лейкерс» програли «Портленду» 81:109, але вийшли в плей–оф з третього місця Західної конференції і в першому раунді зіграють проти Міннесоти.

Загалом за «Лейкерс» Лень відіграв 10 матчів, в яких грав 12.2 хвилини, набирав 2.2 очка, 3.1 підбирання, 0.8 передач.

Святослав Михайлюк провів на майданчику 39 хвилин в матчі «Юти» проти «Міннесоти». Команда українця поступилась 105:116 і завершила сезон на останній, 15-й позиції Західної конференції.

У матчі проти «Міннесоти» Михайлюк набрав 14 очок (1/3 двоочкові, 4/6 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 4 передачі і поставив 1 блок-шот при 1 втраті.

Загалом в сезоні Святослав Михайлюк відіграв за «Юту» 38 матчів, в середньому граючи 20 хвилин, набираючи 8.8 очка, 2.4 підбирання і 2.0 передачі. Реалізація триочкових – 34.5%.

Нагадаємо, жіноча Євроліга оголосила символічні збірні сезону.

Капітан збірної України Аліна Ягупова, яка представляє іспанську «Валенсію», увійшла до першої символічної збірної. В середньому в цьому сезоні Аліна набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання.

Також до першої команди потрапили Габбі Вільямс, Емма Мессеман, які представляють «Фенербахче», Марія Конде з «УСК» , а також гравчиня турецького «Мурсіна» Ільяна Рупер.

«Валенсія» поступилась турецькому Мерсіну в півфінальному матчі Фіналу шести.

У складі «Фенербахче» Ягупова в сезоні 2022/23 вигравала жіночу Євролігу, раніше українку було двічі визнано MVP головного жіночого клубного турніру.