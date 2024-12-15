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Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії

Ірина Бура
glavcom.ua
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Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії
У 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії
фото з відкритих джерел

Місія встановлюватиме початковий контакт із новою владою і оцінюватиме нагальні потреби населення

У вівторок Франція вперше за 12 років направить до Сирії групу дипломатів. Вони оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні. Про це пише Sky News.

«Група французьких дипломатів вирушить до Сирії у вівторок, щоб продемонструвати готовність Франції підтримати сирійський народ», – йдеться в заяві МЗС країни.

Також міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро додав, що місія встановлюватиме початковий контакт із новою владою і оцінюватиме нагальні потреби населення.

Видання зазначає, що у 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії. Країна підтримувала загалом світську опозицію у вигнанні, а також курдські сили на північному сході Сирії.

Нагадаємо, Україна відправлятиме у Сирію продукти, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні. Про це у вечірньому зверненні 15 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський.  

До слова, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Згодом стало відомо, що українська розвідка чотири-п'ять тижнів тому відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів повстанцям у Сирії.

Окрім того, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.

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Теги: МЗС диктатор населення Володимир Зеленський Франція путін війна міністр Сирія розвідка втрати

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