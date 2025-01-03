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Український тренер очолить закордонний клуб

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Український тренер очолить закордонний клуб
Володимир Мазяр
фото з відкритих джерел

Володимир Мазяр веде переговори з «Атирау» (Казахстан)

Український тренер Володимир Мазяр може очолити клуб із Казахстану «Атирау» – сторони розпочали переговори про співпрацю. Про це повідомляє видання Meta-ratings.kz.

У «Атирау» змінилося керівництво – нові функціонери планують зробити ставку на українського фахівця.

Володимир Мазяр раніше працював у місцевому чемпіонаті, двічі очолюючи «Акжайик» (2017–18, 2021–22).

За свою професійну кар'єру Мазяр грав у багатьох українських клубах – «Ворскла», «Олександрія», «Кривбас», «Таврія», дубль київського «Динамо» та інші.

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Теги: переговори Володимир Мазяр тренер Казахстан НОВИНИ ФУТБОЛУ

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