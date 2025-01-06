Починаючи з 1970-х років споживання французького червоного вина скоротилося на 90%

Попит на французьке червоне вино різко знижується через зміну смаків серед молоді

Виноробна промисловість Франції стикається з серйозними проблемами, оскільки молоді споживачі п’ють менше червоного вина та віддають перевагу більш здоровим варіантам, зокрема безалкогольним напоям. Білі, рожеві та ігристі вина випереджають червоні вина за популярністю, а кількість останніх останні 20 років зменшується. Про це пише Financial Times.

За даними асоціації Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), споживання червоного вина у Франції знизилось на 90% з 1970-х років. Загальне споживання вина (включно й білого, й рожевого) впало на 80% з 1945 року.

«Молоді покоління (покоління Z і міленіали) п’ють значно менше червоного вина, ніж їхні батьки, бабусі та дідусі. Вони купують вдвічі менше вина порівняно зі старшими міленіалами. Молодші споживачі обирають пиво, міцні алкогольні напої, рожеве та безалкогольні напої замість червоного вина», – йдеться у статті.

Аналітик Спірос Маландракіс з Euromonitor International вважає, що проблеми винної галузі, особливо пов'язані з червоним вином, мають екзистенційний характер. Винороби перебували у стані самозаспокоєння у самовдоволення через популярність вина серед покоління бебі-бумерів і втратили зв'язок з молодшим поколінням.

«З кожним поколінням у Франції ми бачимо зміни. Якщо дід міг випивати 300 літрів червоного вина на рік, то батько – 180 літрів, а син – лише 30 літрів», – сказав представник CIVB Жан-П'єр Дюран.

Галузь стикається з додатковими проблемами: падінням попиту в Китаї, який є важливим експортним ринком, і впливом кліматичних змін на виробництво.

«Деякі виноробні викорчовують виноградні лози, зосереджуючись на якісніших винах, випускаючи білі, помаранчеві та слабоалкогольні вина, а також прагнучи органічної сертифікації», – зазначають журналісти.

Інші неохоче йдуться на зміни через витрати або вірність традиціям. Щоб перейти з виробництва червоного вина на біле, потрібно вкласти багато грошей як в обладнання, так і в лозу. До того ж не всі регіони вирощування підходять для потрібних сортів винограду.

Більшість виноробів також відмовляються виробляти винні мікси чи вино у бляшанках, хоча це могло б залучити нових споживачів.

Для боротьби з кризою в регіоні Бордо навіть запустили програму викорчовування до 9500 гектарів виноградників, щоб зменшити перевиробництво. Виробникам пропонують 6000 євро за гектар у межах цієї програми. Financial Times вказує, що зміни у споживанні у Франції – це частина глобальної тенденції.

Раніше уряд Франції оголосив про заходи підтримки фермерів, які займаються виноградарством і виноробством. При цьому в сільськогосподарській кризі, що склалася, уряд прямо звинувачує війну Росії в Україні: пакет національної допомоги має назву «Національна допомога для остаточного скорочення потенціалу виноградарства після наслідків агресії Росії проти України».