Перемовини розпочато. Миколенко може продовжити контракт з «Евертоном»
Чинна угода дійсна до 2026 року
Крайній захисник збірної України Віталій Миколенко розпочав перемовини з «Евертоном» щодо можливого продовження контракту.
🔵🇺🇦 Understand Everton have started talks with Vitalii Mykolenko over potential new deal.
Discussions ongoing with the Ukrainian fullback. pic.twitter.com/n3j6cpEp6y
Нинішній договір футболіста з клубом дійсний до літа 2026 року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Віталій приєднався до ірисок у січні 2022 року з київського «Динамо». За три роки перебування у клубі з Ліверпуля захисник відіграв 102 поєдинки, в яких забив три м'ячі та віддав результативну передачу.
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