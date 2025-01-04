Перемовини розпочато. Миколенко може продовжити контракт з «Евертоном»

Чинна угода дійсна до 2026 року

Крайній захисник збірної України Віталій Миколенко розпочав перемовини з «Евертоном» щодо можливого продовження контракту.

🔵🇺🇦 Understand Everton have started talks with Vitalii Mykolenko over potential new deal.



Discussions ongoing with the Ukrainian fullback. pic.twitter.com/n3j6cpEp6y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025

Нинішній договір футболіста з клубом дійсний до літа 2026 року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Віталій приєднався до ірисок у січні 2022 року з київського «Динамо». За три роки перебування у клубі з Ліверпуля захисник відіграв 102 поєдинки, в яких забив три м'ячі та віддав результативну передачу.