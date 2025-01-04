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Перемовини розпочато. Миколенко може продовжити контракт з «Евертоном»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Перемовини розпочато. Миколенко може продовжити контракт з «Евертоном»
Віталій Миколенко
фото: Everton Football Club/Facebook

Чинна угода дійсна до 2026 року

Крайній захисник збірної України Віталій Миколенко розпочав перемовини з «Евертоном» щодо можливого продовження контракту.

Нинішній договір футболіста з клубом дійсний до літа 2026 року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Віталій приєднався до ірисок у січні 2022 року з київського «Динамо». За три роки перебування у клубі з Ліверпуля захисник відіграв 102 поєдинки, в яких забив три м'ячі та віддав результативну передачу.

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Джерело
Теги: Віталій Миколенко НОВИНИ ФУТБОЛУ українці

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