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Мілевський з використанням матюків привітав підписників з «нормальним Різдвом»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Мілевський з використанням матюків привітав підписників з «нормальним Різдвом»
Артем Мілевський відзначився скандальною заявою

Мілевський: З нормальним Різдвом, з таким, яким я народився

Колишній форвард «Динамо» та збірної України Артем Мілевський у закритому чаті свого телеграм-каналу привітав своїх підписників з Різдвом. Про це інформує Трибуна.

«Братва, всім здорово! Усіх з Різдвом! З нормальним Різдвом, з таким, яким я народився, а не ось це ось все, б###ь, 24-го, б###ь, незрозуміло що. Усіх обіймаю, я тут, нікуди не подівся. Варитимемо юшку», – написав Мілевський.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик 7 січня привітав українців з Різдвом.

«З Різдвом Христовим. Христос народився, славимо його», – написав Усик в Instagram.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання

У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Тож вже з 2023 року більшість християн України почали відзначати релігійні свята по-новому. Різдво – 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістилися й інші свята – такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

Однак, Українська православна церква Московського патріархату, так само, як і Російська православна церква, продовжує відзначати Різдво у січні.

Нагадаємо, у ніч проти 7 січня російська блогерка і пропагандистка Настя Івлєєва хотіла першою привітати своїх підписників у соціальній мережі з Різдвом. Втім, переплутала Різдво з Великоднем і написала «Христос Воскрес!».

Мілевський з використанням матюків привітав підписників з «нормальним Різдвом» фото 1

Підписники швидко звернули на це увагу та нагадали блогерці, що Великдень буде тільки у квітні. Помилка Івлєєвої розлетілась у мережі. Вона ж не стала на це ніяк реагувати, видалила попередній допис і написала новий.

Мілевський з використанням матюків привітав підписників з «нормальним Різдвом» фото 2

До слова, Настя Івлєєва свого часу незаконно відвідувала анексований Росією Крим, через що їй заборонили в'їзд до України. Коли почалася повномасштабна війна, вона закликала зупинитися та сісти за стіл переговорів. Утім, її риторика швидко змінилася. Нині вона підтримує війну та політику кремлівського диктатора путіна.

Теги: Артем Мілевський Різдвяні свята ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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