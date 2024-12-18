Європейські лідери обговорюють відправку військ в Україну, але за однієї умови – ЗМІ

Європейські лідери хочуть уникнути того, щоб у Путіна склалося враження, що настав час для переговорів і що він зможе зберегти за собою окуповані території

Основну частину сил в Україні можуть сформувати Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія

У європейських країнах тривають обговорення відправки своїх військ в Україну, якщо Київ і Москва укладуть угоду про припинення вогню або перемирʼя. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Переговори, ймовірно, мають пройти під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона. Вони поки що на ранній стадії і вже зʼясовуються розбіжності в позиціях про цілі й мандат такої миротворчої місії.

Європейські лідери хочуть уникнути того, щоб у Путіна склалося враження, що настав час для переговорів і що він зможе зберегти за собою окуповані території.

Однак вони все одно дискутують про те, як європейські країни можуть створити гарантії безпеки для України, зокрема за допомогою десятків тисяч своїх солдатів на українській території. Це несе за собою ризики: більша ймовірність прямої конфронтації з Росією і розтягнення європейських військ, чиї запаси виснажені через військову допомогу Україні і які звикли до підтримки США у великих місіях. Трамп уже встиг заявити, що американські солдати участі в цьому не братимуть.

За словами джерел, основну частину сил в Україні можуть сформувати Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Аналітики оцінюють, що доцільним буде створити сили стримування з 40 тис. військових. Утім, знадобиться, імовірно, 100 тис. залучених до місії солдатів, бо будуть ротації.

Нагадаємо, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну. Раніше повідомлялося, що Україна готова, аби на її території розмістили контингент із західних військовослужбовців.

Так, Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО. Про це заявив спікер Сейма Шимон Головня, повідомляє Rzeczpospolita.

«На мій погляд, Польща має в першу чергу захищати свої інтереси в цьому плані. І ми повинні запитувати, звичайно, ми завжди запитуємо, що добре для України, але спочатку ми завжди повинні запитувати, що добре для Польщі. З польського погляду, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО», – каже він. За спікера Сейму, якщо розглядати будь-яку участь Польщі на цьому етапі «немає іншої формули, крім НАТО, щоб це відбулося».

Також у Нідерландах допускають варіант, що миротворчу місію ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення всіх країн блоку. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. За словами міністра, Європейському Союзу з 27 країнами-членами важко погодити рішення щодо можливих миротворчих сил.