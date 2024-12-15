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Заморські території Франції накрив шторм, влада заявляє про сотні загиблих

Ірина Бура
glavcom.ua
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Заморські території Франції накрив шторм, влада заявляє про сотні загиблих
Циклон Чідо пронісся над Майоттою – французьким архіпелагом в Індійському океані на північ від Мадагаскару в ніч проти суботи, 14 грудня
фото з відкритих джерел

Офіційна кількість жертв циклону Чідо на Майотті наразі становить 14 людей, але як заявив Бʼєвіль, «безумовно, є кілька сотень загиблих»

У результаті циклону Чідо, який обрушився на французький заморський департамент Майотта в Індійському океані напередодні, могли загинути кілька сотень людей. Про це заявив префект Майотти Франсуа-Ксав'є Б'євіль, пише Le Figaro.

Офіційна кількість жертв циклону Чідо на Майотті наразі становить 14 людей, але як заявив Бʼєвіль, «безумовно, є кілька сотень загиблих».

«Можливо, ми наближаємося до тисячі або навіть кількох тисяч загиблих. Ми не зможемо порахувати всіх жертв», – додав він, маючи на увазі, що загиблих за місцевою традицією ховають протягом доби.

Циклон Чідо пронісся над Майоттою – французьким архіпелагом в Індійському океані на північ від Мадагаскару в ніч проти суботи, 14 грудня. Він приніс вітер зі швидкістю понад 220 кілометрів на годину. За даними французьких синоптиків, це найсильніший шторм, що обрушився на французький архіпелаг за останні 90 років.

МВС Франції оцінює, що стихія зруйнувала житло третини населення Майотти – близько 100 тисяч людей, яких намагаються розселити в пунктах тимчасового розміщення.

У неділю на Майотту прибув перший літак французьких екстрених служб, який доставив обладнання для надання невідкладної допомоги і медичний персонал.

Нагадаємо, шторм під назвою «Дана» пронісся Іспанією 29 жовтня. За кілька годин у кількох провінціях випала дворічна норма опадів. Сотні людей виявилися замкненими в офісах та торгових центрах. Деякі були змушені рятуватися від води, що прибувала, видершись на дахи будинків і ліхтарні стовпи. Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії становить 217 осіб.

Окрім того, сильний шторм обрушився на північний захід США, принісши потужні вітри та зливи. Унаслідок негоди без електропостачання залишилися близько пів мільйона будинків, а численні повалені дерева призвели до загибелі однієї людини.

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Теги: Франція літак смерть житло шторм вітер влада населення

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