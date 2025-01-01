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«Відплата за підтримку України». Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Відплата за підтримку України». Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції
Відповідальність взяло на себе угруповання NoName, кібернапад вона назвала помстою за підтримку України з боку Франції, передала телемережа France 24
фото з відкритих джерел

Від кібератак постраждали загалом 23 сайти

Проросійські хакери атакували онлайн-сторінки низки міст Франції. Вони назвали це «помстою за підтримку України з боку Франції». Про це повідомляє DW із посиланням на AFP.

Так, 31 грудня були недоступні або частково доступні сайти міст Марсель і Тарб, а також департаменту Верхня Гаронна на південному заході Франції.

Мерія Марселя повідомила AFP, що сервери зазнали  кібератак, в результаті довелося ввести в дію «захисні механізми, які призвели до того, що сайти «стали недоступні».

Відповідальність взяло на себе угруповання NoName, кібернапад вона назвала «помстою за підтримку України з боку Франції», передала телемережа France 24.

Хакери в соцмережах заявили, що атакували і сайти Нанта, Бордо, Пуатьє, По, Німа, Ніцци, Анже, Гавра та Монпельє, а також департаменту Ланди, Французької Полінезії та Нової Каледонії. У той же час, всі вони продовжували працювати 31 грудня, повідомила France 24.

Нагадаємо, російські хакери, 26 грудня, атакували телеканал «Прямий». Про це йдеться в повідомленні пресслужби каналу. Повідомляється, що було зламано рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала.

О 11:27 було зламано рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала, внаслідок чого замість новин там транслювалися наративи російської пропаганди.

Також 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Фахівці працювали у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз для функціонування інших ресурсів – немає.

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Теги: Франція кібербезпека кібератака хакер

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