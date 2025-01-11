Найбагатший клуб світу готує трансфер найкращого гравця збірної України

«Ньюкасл» спробує придбати Іллю Забарного вже взимку

Український захисник англійського «Борнмута» Ілля Забарний став трансферною метою іншого представника АПЛ, «Ньюкасла». За інформацією англійських ЗМІ, «сороки» шукають кошти, щоб спробувати оформити трансфер 22-річного футболіста вже у січні.

Нагадаємо, окрім «Ньюкасла», Забарний також цікавий англійським «Манчестер Юнайтед», «Ліверпулю», «Челсі» і «Тоттенхему», французькому ПСЖ, а також іспанському «Реалу». Але «Борнмут» налаштований за будь-яку ціну утримати українця.

Нещодавно з’явилася інформація про те, що українець відмовився переходити у ПСЖ з тієї причини, що в цьому клубі виступає росіянин Матвій Сафонов.

Згідно з оцінками Transfermarkt, зараз трансферна вартість Забарного становить 38 млн євро.