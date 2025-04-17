Співробітниця клубу НХЛ звинувачувала російського хокеїста в сексуальному насильстві

Панарін виплатив фінансову компенсацію жінці після того, як вона звинуватила його у сексуальному насильстві

Панарін забрав у жінки телефон і сказав, що поверне його, тільки якщо вона підніметься за ним у його номер

Російського форвард клубу НХЛ «Рейнджерс» Артемія Панаріна звинувачували в сексуальному насильстві в США. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Athletic.

Зазначається, що Панарін та компанія Madison Square Garden Sports, яка володіє клубом, виплатили фінансову компенсацію співробітниці команди минулого року після того, як вона звинуватила Панаріна у сексуальному насильстві.

Про це повідомили джерело в НХЛ, яке ознайомилося з угодами, і ще троє людей, поінформовані про ситуацію.

Жінка залишила клуб у серпні 2024 року після досягнення угод, які включали положення про нерозголошення та відмову від визнання у скоєнні правопорушень. Одна угода була укладена з Панаріним, інша – з Madison Square Garden Sports.

Декілька співробітників клубу знали про угоди та обставини звільнення жінки, деякі з них розповіли про це на умовах анонімності, оскільки продовжують працювати у хокеї.

За словами двох джерел у «Рейнджерс», знайомих зі звинуваченням, інцидент стався у грудні 2023 року під час виїзної серії матчів. Панарін та жінка, яка регулярно супроводжувала команду у поїздках, були присутні на зустрічі після гри у готелі, де також перебували близько десятка інших гравців та членів штабу.

За словами джерел, Панарін забрав її телефон і сказав, що поверне його, тільки якщо вона підніметься за ним у його номер. Коли вона прийшла в номер, Панарін повалив її на ліжко.

Вона відштовхнула його, забрала телефон і покинула кімнату. Ні Панарін, ні його агент не відповіли на запит про коментар. Представник MSG Sports повідомив в електронному листі: «Питання врегульоване». Жінка підтвердила це: «Питання врегульоване».

«Клуб найняв незалежну юридичну фірму для проведення зовнішнього розслідування, про яке лігу було повністю поінформовано. Ми вважаємо питання закритим», – йдеться у заяві НХЛ.

Немає даних про те, що жінка зверталася до правоохоронних органів. Вона також не повідомила про інцидент одразу. Проте приблизно через три місяці після події вона поінформувала клуб у рамках розслідування іншого інциденту.

Як стало відомо, жінка, чия тривожність перед авіаперельотами була добре відоме в команді, поділилася своїм антитривожним препаратом з гравцем, який відчував аналогічні проблеми. Після цього вона була відправлена ​​в оплачувану відпустку до завершення розслідування.

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