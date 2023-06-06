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«Нейтральна» білоруська тенісистка намагається всидіти на двох стільцях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагається всидіти на двох стільцях
Соболенко: «Я не підтримую війну, а отже, не підтримую Лукашенка прямо зараз»
фото з відкритих джерел

Соболенко заявила, що не підтримує ні вторгнення РФ, ні Лукашенка

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко вийшла до півфіналу турніру «Ролан Гаррос» після того, як обіграла українську тенісистку Еліну Світоліну.

На післяматчевій пресконференції «нейтральна» спортсменка заявила, що не підтримує ні вторгнення Російської Федерації на територію Україн, ні самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка. Про це повідомляють росЗМІ.

«Я не підтримую війну, а отже, не підтримую Лукашенка прямо зараз», – заявила Соболенко.

Раніше Соболенко неодноразово критикували через зв'язок з режимом Лукашенка. Свою позицію дівчина відкрила вперше.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна припинила виступи на Roland Garros-2023. У чвертьфіналі уродженка Одеси поступилася другій ракетці світу – білорусці Аріні Соболенко, яка через війну в Україні змагалася в нейтральному статусі.

Раніше Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним.

До слова, виконком Федерації фігурного катання на ковзанах Росії схвалив перехід Діани Девіс та Гліба Смолкіна, які виступають у танцях на льоду, до збірної Грузії. Про це повідомила головний тренер збірної Росії з фігурного катання Олена Чайковська,

Теги: теніс спорт Білорусь Олександр Лукашенко

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