«Нейтральна» білоруська тенісистка намагається всидіти на двох стільцях

Соболенко: «Я не підтримую війну, а отже, не підтримую Лукашенка прямо зараз»

Соболенко заявила, що не підтримує ні вторгнення РФ, ні Лукашенка

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко вийшла до півфіналу турніру «Ролан Гаррос» після того, як обіграла українську тенісистку Еліну Світоліну.

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На післяматчевій пресконференції «нейтральна» спортсменка заявила, що не підтримує ні вторгнення Російської Федерації на територію Україн, ні самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка. Про це повідомляють росЗМІ.

«Я не підтримую війну, а отже, не підтримую Лукашенка прямо зараз», – заявила Соболенко.

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Раніше Соболенко неодноразово критикували через зв'язок з режимом Лукашенка. Свою позицію дівчина відкрила вперше.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна припинила виступи на Roland Garros-2023. У чвертьфіналі уродженка Одеси поступилася другій ракетці світу – білорусці Аріні Соболенко, яка через війну в Україні змагалася в нейтральному статусі.

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