Лукашенко після чуток про хворобу вперше з’явився на публіці

Білоруський диктатор нібито працює у центральному командному пункті війського-повітряних сил

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за п’ять днів з’явився на публіці. Відповідне фото опублікував Telegram-канал «Пул первого», який висвітлює діяльність Лукашенка.

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Telegram-канал зазначає, що Лукашенко нібито працює у центральному командному пункті війського-повітряних сил та військ протиповітряної оборони.

На фото Лукашенко досі з перемотаною рукою.

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Очікується, що диктатор заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко вже кілька днів не з'являвся на публіці та пропускав державні заходи. Востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося.

9 травня Лукашенко приїхав до Москви на військовий парад і взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню, проте потім пропустив обід із Путіним і вирушив назад до Мінська. Там самопроголошений очільник Білорусі також відвідав церемонію покладання квітів до монумента Перемоги, але вимовляти традиційну промову не став – натомість виступив міністр оборони.

Під час московського параду на руці Лукашенка помітили пов'язку. Також журналісти звернули увагу, що білоруського президента від Красної площі до Вічного вогню відвезли машиною, тоді як лідери інших країн вирушили туди пішки. Крім того, 14 травня Лукашенко пропустив захід на честь Дня прапора, герба та гімну Білорусі.

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Представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко, у білоруського диктатора сильна вірусна інфекція, яка спричинила інфекційно-алергічний міокардит.

Офіційних повідомлень про стан здоров'я Лукашенка досі немає.