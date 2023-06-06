Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним

За словами боксера, нічим хорошим для російського диктатора ймовірне рандеву б не скінчилося

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі розповів про свої відчуття до диктатора

Олександр Усик висловився про можливу зустріч із Володимиром Путіним. Про це він розповів в інтерв'ю KOLOSEUM.

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За словами українського боксера, нічим хорошим для російського диктатора ймовірне рандеву б не скінчилося.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі пообіцяв фізично розправитися з президентом країни-терористки.

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«Якби у мене була зброя, я б його вбив. А якби у мене не було зброї, я б його задушив. Іншого виходу немає. Я просто не хочу з ним зустрічатися, тому що в мене до цієї людини немає жодних почуттів. Взагалі ніяких. Це просто якась чорна пляма», – сказав Усик.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаррос» (1/8 фіналу) перемогла дев'яту росіянку, атлетку Дарію Касаткіну.

Раніше виконком Федерації фігурного катання на ковзанах Росії схвалив перехід Діани Девіс та Гліба Смолкіна, які виступають у танцях на льоду, до збірної Грузії.

До слова, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.