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«Як з музею воскових культур»: соцмережа відреагувала мемами на нові фото Лукашенка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Як з музею воскових культур»: соцмережа відреагувала мемами на нові фото Лукашенка
Лукашенко сильно змінився за кілька днів
фото з відкритих джерел

Олександра Лукашенка висміяли у соцмережах за  його неприродній вигляд на нових фото та відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за п’ять днів з’явився на публіці. Відповідне фото та відео опублікував Telegram-канал «Пул первого», який висвітлює діяльність Лукашенка. 

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Лідер дружньої до Росії держави має нездоровий вигляд, його обличчя змінилось, а рука і досі перемотана, як під час військового параду у Москві. 

Користувачі соцмереж вибухнули креативом і мемами, висміюючи змінену зовнішність лідера Білорусі на нових фото, назваючи його «овочем на грядці» та «новим експонатом музею воскових культур Мадам Тюссо», а дехто був переконаний у тому, що це не сам Лукашенко, а його двійник.

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«Як з музею воскових культур»: соцмережа відреагувала мемами на нові фото Лукашенка фото 1

Нагадаємо, 9 травня Лукашенко приїхав до Москви на військовий парад і взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню, проте потім пропустив обід із Путіним і вирушив назад до Мінська. Там самопроголошений очільник Білорусі також відвідав церемонію покладання квітів до монумента Перемоги, але вимовляти традиційну промову не став – натомість виступив міністр оборони.

Журналісти звернули увагу, що білоруського президента від Красної площі до Вічного вогню відвезли машиною, тоді як лідери інших країн вирушили туди пішки. Крім того, 14 травня Лукашенко пропустив захід на честь Дня прапора, герба та гімну Білорусі.

Як заявив представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко, у білоруського диктатора сильна вірусна інфекція, яка спричинила інфекційно-алергічний міокардит. 

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь

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