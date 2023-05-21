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Українська тенісистка Калініна не змогла дограти фінальний поєдинок турніру в Римі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українська тенісистка Калініна не змогла дограти фінальний поєдинок турніру в Римі
Травма лівої ноги завадила Калініній продовжити гру

Вихід у фінал у Римі приніс українці 272200 євро призових і 650 рейтингових очок

Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла Олені Рибакіній з Казахстану у фіналі турніру WTA 1000 в Римі – 4-6, 0-1.

Калініна не змогла дограти матч через травму.

Після першого гейму другого сету Ангеліна попросила викликати лікаря. Вона повідомила, що її турбує ліва нога.

Для Калініної це був перший фінал турніру WTA 1000 в кар’єрі.

Ангеліна стала першою українською тенісисткою за п’ять років, яка вийшла до фіналу турніру WTA 1000. Востаннє це вдавалося Еліні Світоліній.

26-річна Ангеліна Калініна вдруге в кар'єрі боролася за титул на рівні WTA. 2021 року українка поступилася у вирішальному матчі змагань WTA 250 у Будапешті.

Вихід у фінал у Римі приніс українці 272200 євро призових і 650 рейтингових очок. У понеділок вона вперше в кар'єрі підніметься на 25-й рядок у рейтингу WTA.

Internazionali BNL d’Italia

WTA 1000. Рим, Італія. Ґрунт 

Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Олена Рибакіна (Казахстан) – 4-6, 0-1 (відмова)

Теги: теніс Ангеліна Калініна

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