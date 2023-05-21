Українська тенісистка Калініна не змогла дограти фінальний поєдинок турніру в Римі

Вихід у фінал у Римі приніс українці 272200 євро призових і 650 рейтингових очок

Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла Олені Рибакіній з Казахстану у фіналі турніру WTA 1000 в Римі – 4-6, 0-1.

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Калініна не змогла дограти матч через травму.

Після першого гейму другого сету Ангеліна попросила викликати лікаря. Вона повідомила, що її турбує ліва нога.

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Для Калініної це був перший фінал турніру WTA 1000 в кар’єрі.

Ангеліна стала першою українською тенісисткою за п’ять років, яка вийшла до фіналу турніру WTA 1000. Востаннє це вдавалося Еліні Світоліній.

26-річна Ангеліна Калініна вдруге в кар'єрі боролася за титул на рівні WTA. 2021 року українка поступилася у вирішальному матчі змагань WTA 250 у Будапешті.

Вихід у фінал у Римі приніс українці 272200 євро призових і 650 рейтингових очок. У понеділок вона вперше в кар'єрі підніметься на 25-й рядок у рейтингу WTA.

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Internazionali BNL d’Italia

WTA 1000. Рим, Італія. Ґрунт

Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Олена Рибакіна (Казахстан) – 4-6, 0-1 (відмова)