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Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по позиціях ворога – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по позиціях ворога – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили росыян
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 467-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами.  Протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію – на її полігонах триває підготовка підрозділів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве та Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Баранівка, Бунякине, Волфине, Кіндратівка, Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка Сумської області, а також Басове, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук'янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев'яківка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської та Спірне Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Торецьк та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Наші захисники відбили усі вісім атак противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Бериславу Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

На Куп’янському напрямку

Противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області у якості моргів, але без належного обладнання.   

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено один ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях.

Нагадаємо, Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках.

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Теги: Вугледар Генштаб Миколаїв Торецьк Авдіївка Херсон місто озброєння ворог Білорусь

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