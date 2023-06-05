Тенісистка Світоліна обійшла росіянку на шляху до чвертьфіналу «Ролан Гаррос»

Світоліна вже вчетверте за свою кар’єру пройшла до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» та повторила свій найкращий результат на турнірі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаррос» (1/8 фіналу) перемогла дев'яту росіянку, атлетку Дарію Касаткіну. Про це пише «Суспільне спорт».

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Як зазначається, перший сет розпочався з двох брейків від Світоліної – вона повела з рахунком 4:1. Касаткіна зробила лише один зворотний брейк. Із рахунком 5:4 Еліна вийшла подавати на першу партію і з першого сетболу закрила її – 6:4.

Другий сет стартував із брейку від Касаткіної – 2:0 на її користь, однак майже одразу Світоліна перейняла ініціативу і виграла п'ять із шести наступних геймів – 5:3 на її користь.

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Українська тенісистка вийшла подавати на матч із рахунком 5:4, заробила матчбол, але не реалізувала його – 5:5. Після цього вона взяла ще один брейк, знову подавала на матч, але безрезультативно – 6:6.

Підсумок другого сету визначився на тайбрейку – Еліна виграла з рахунком 7:5, із другого матчболу здобула перемогу в матчі.

Як пише видання, Світоліна вже вчетверте за свою кар’єру пройшла до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» та повторила свій найкращий результат на турнірі.

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