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Тенісистка Світоліна обійшла росіянку на шляху до чвертьфіналу «Ролан Гаррос»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тенісистка Світоліна обійшла росіянку на шляху до чвертьфіналу «Ролан Гаррос»
Еліна Світоліна
Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Світоліна вже вчетверте за свою кар’єру пройшла до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» та повторила свій найкращий результат на турнірі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаррос» (1/8 фіналу) перемогла дев'яту росіянку, атлетку Дарію Касаткіну. Про це пише «Суспільне спорт».

Як зазначається, перший сет розпочався з двох брейків від Світоліної – вона повела з рахунком 4:1. Касаткіна зробила лише один зворотний брейк. Із рахунком 5:4 Еліна вийшла подавати на першу партію і з першого сетболу закрила її – 6:4.

Другий сет стартував із брейку від Касаткіної – 2:0 на її користь, однак майже одразу Світоліна перейняла ініціативу і виграла п'ять із шести наступних геймів – 5:3 на її користь.

Українська тенісистка вийшла подавати на матч із рахунком 5:4, заробила матчбол, але не реалізувала його – 5:5. Після цього вона взяла ще один брейк, знову подавала на матч, але безрезультативно – 6:6.

Підсумок другого сету визначився на тайбрейку – Еліна виграла з рахунком 7:5, із другого матчболу здобула перемогу в матчі.

Як пише видання, Світоліна вже вчетверте за свою кар’єру пройшла до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» та повторила свій найкращий результат на турнірі.

Нагадаємо, вперше в історії в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос» пробилися дві українські тенісистки.

До слова, семирічна українська спортсменка Олександра Паскаль, яка втратила ногу через обстріл РФ, перемогла на змаганнях з художньої гімнастики в Чорноморську.

Як повідомлялося, унаслідок ракетної атаки на Київ у ніч проти 1 червня загинула дев'ятирічна дзюдоїстка.

Теги: спорт Ролан Гаррос Еліна Світоліна теніс

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