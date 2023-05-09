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«Винен режим». ЄС відреагував на смерть блогера, засудженого за карикатуру на Лукашенка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Винен режим». ЄС відреагував на смерть блогера, засудженого за карикатуру на Лукашенка
Політв’язень Микола Климович мав інвалідність ІІ групи через хворобу серця
фото з відкритих джерел

Білоруський суд засудив Миколу Климовича за реакцію на карикатуру Олександра Лукашенка

У Європейському союзі відреагували на смерть у Білорусі політв'язня Миколи Климовича, якого засудили за реакцію на карикатуру на невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка у соцмережі. Про це йдеться в заяві, яка була опублікована 8 травня на офіційному сайті ЄС. 

Загибель білоруса – ще один доказ нехтування режимом життя та прав людей. У заяві також наголосили, що режим диктатора Лукашенко нехтує зобов'язаннями з міжнародного права та закликами міжнародної спільноти припинити на території країни репресії.

«У резолюції, яка була ухвалена в березні, Рада з прав людини висловила стурбованість становищем затриманих осіб у Білорусі, які потребують медичної допомоги, та закликала до їх негайного звільнення з гуманітарних міркувань», – йдеться у заяві.

У Євросоюзі також закликали Мінськ негайно надати доступ до колишнього кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабаріко. Він потрапив до лікарні після жорстокого поводження у в'язниці.

Нагадаємо, що 61-річний Микола Климович помер 7 травня у вітебській колонії №3. Він мав захворювання серцевої системи та ІІ групу інвалідності. Климовичем зацікавилися білоруські силовики після того, як у соціальній мережі «Одноклассники» (заборонена в Україні) він поставив реакцію «смішно» запису з карикатурою на Лукашенка, яка з'явилася у його стрічці. Адвокат, як і сам політв'язень, неодноразово говорили суду та правоохоронцям про серйозні проблеми зі здоров'ям, проте режим Лукашенка все одно посадив чоловіка за ґрати.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.

Теги: Білорусь смерть репресії

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