Неймовірний півфінал українського борця на Євро-2018, який побив усі рекорди (відео)



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Андрій Яценко вирвав перемогу у божевільній колотнечі з Шабаном Кізілташем скрін-шот

Андрій Яценко переміг турка Шабана Кізілташа з рахунком 18:15!

Сьогодні, 9 березня увечері український борець вільного стилю Андрій Яценко проведе фінальну сутичку чемпіонату Європи до 23-х років проти росіянина Амірхана Ґуважокова.

Вихованець тренерів Анатолія Гуральського і Олександра Захарука небезпідставно вважається фаворитом майбутнього протистояння. До фіналу він вийшов впевнено, продемонструвавши яскраву боротьбу.

Хоча для перемоги над турком Шабаном Кізілташем Яценку, який уже був призером дорослих чемпіонатів світу і Європи, здається, довелося перевершити самого себе.

Початок поєдинку видався для українця жахливим: пропустивши дві контратаки, Андрій поступався 0:6. Потім після проходу в ноги Яценкові начебто вдалося відігратися, але дивне рішення суддів видало рахунок 2:8. Анатолій Гуральський подав протест і після перегляду відео рахунок став 4:6. Більше того, до кінця половини сутички Андрій пропустив прохід у ноги і поступався 4:10.

Відігруватися Яценко теж почав з допомогою пірнань у ноги. Але скоротивши результат до 8:10, наш борець невдовзі знову дозволив опонентові провести контратаку і поступався за хвилину і 20 секунд до завершення сутички 10:14.

Заключний відрізок Яценко провів фантастично. Завдяки блискучим діям у партері Андрій здобув вісім очок і таки зламав спротив непоступливого Кізілташа!

Результат 18:15 для сучасної боротьби - майже унікальний. Такої кількості очок суперники, принаймні в офіційних турнірах, за нинішніх правил, здається, не здобували.