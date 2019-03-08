Український борець Яценко в яскравому стилі пробився до фіналу чемпіонату Європи (відео)



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Андрій Яценко демонструє надзвичайно видовищну боротьбу unitedworldwrestling.org

Андрій є однією з головних олімпійських надій української вільної боротьби

Сьогодні, 8 березня на чемпіонаті Європи з боротьби серед спортсменів, не старших 23-х років розпочали змагання представники вільного стилю.

Повністю виправдав сподівання найталановитіший з представників української команди Андрій Яценко (вагова категорія - до 57 кг). У свій 21 рік борець з Обухова на Київщині вже є бронзовим призером чемпіонату світу-2017 і срібним призером чемпіонату Європи-2016 серед дорослих, дворазовим чемпіоном світу і чемпіоном Європи серед кадетів, бронзовим призером Євро-2017 серед 23-річних.

Яценко повертається з офіційних стартів без нагород вкрай рідко і цей європейський чемпіонат у Нові-Саді винятком не буде.

Розпочав виступи на сербських килимах підопічний Анатолія Гуральського і Олександра Захарука з дострокової перемоги 12:2 над азербайджанцем Ісламом Базарґановим.

У чвертьфіналі Андрій за якихось три хвилини оформив потрібні 10:0 у сутичці з румуном Разваном Ковачем.

Найнеймовірнішим виявився півфінальний поєдинок Яценка з турком Шабаном Кізілташем. Наш борець переміг із вражаючим результатом 18:15!

Завтра, 9 березня Яценко посперечається за золото в фінальній сутичці з росіянином Амірханом Ґуважоковим.

Ще один українець Адлан Батаєв (до 79 кг) боротиметься в суботу у бронзовому фіналі. Є шанс крізь сито втішних сутичок поборотися за третє місце й в Олексія Борути (до 70 кг).

Ігор Никифорук (до 65 кг) та Маґамед Закарієв (до 97 кг) припинили боротьбу після перших сутичок.

Нагадаємо, що збірна з греко-римської боротьби здобула на чемпіонаті Європи в Нові-Саді дві бронзових нагороди.