«Ніколи не бачив нічого схожого». Як українська арбітриня Монзуль здивувала бельгійського тренера (відео)

Наразі офіційного пояснення, хто ж правий у пікантній ситуації, не пролунало

У поєдинку п’ятого туру групового турніру футбольної Ліги Європи між бельгійським «Ґентом» та чеським «Слованом» трапилася неординарна подія за участю української арбітри ні Катерини Монзуль.

Капітан бельгійців Вадіс Оджіжа-Офоє мав вийти у старті, але на розминці отримав травму. Зрозуміло, що замість нього випустили іншого гравця. Оджіджа-Офоє сів не на лаві запасних, а на трибуні.

У другому таймі тренер все ж вирішив випустити Оджіджу замість Кумса, але втрутилася Катерина Монзуль. Українка, для якої цей матч став дебютним у єврокубках, не дозволила хавбеку «Ґента» вступити в гру. Тривалі перемовини не допомогли – заміну скасували і Кумс повернувся на поле. Схоже, Роман Яремчук виступав у ролі перекладача, адже саме форвард збірної України вів перемовини з Монзуль та пояснював Одіджі-Офоє причину рішення арбітрині.

«Оджіджа-Офоє спочатку сів на трибуну, бо на лаві запасних більше не було місця. Після багатьох телефонних дзвінків ми отримали дозвіл від УЄФА випустити Вадіса. Але рефері вирішила по-іншому. Я ніколи не бачив нічого схожого», – прокоментував інцидент наставник «Ґента» Вім Де Декер.

Зауважимо, що поєдинок між «Ґентом» та «Слованом» став історичним. Вперше в історії Ліги Європи на матчі працювала повністю жіноча бригада арбітрів – асистентками Монзуль стали Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Катерина Монзуль сумарно показала футболістам обох команд дев’ять жовтих карток.