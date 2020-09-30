Луческу висловив незадоволення грою «Динамо» із «Ґентом»



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Луческу не сподобалися помилки підопічних

Румунський фахівець перерахував помилки у захисних редутах клубу у поєдинку у відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Ґенту».

«Я радий, що ми пройшли далі, але незадоволений грою. Однак найголовніше, що є результат і ми вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів. До третього гола все було добре, але після нього ми допустили багато помилок, дозволили суперникам заробити багато кутових і стандартів, які є їх головним козирем. Я хочу бачити не той футбол, який був у другому таймі. Але результат мені сподобався», - наголосив Луческу.

Також 75-річний тренер відзначив розслабленість столичного клубу після забитих трьох м’ячів.

«Лінія захисту зіграла непогано, враховуючи короткий період підготовки та суттєві зміни. Єдине, що мені не сподобалося, - це розслабленість гравців після третього забитого гола. Суперник скористався цим і створив багато моментів», - додав Луческу.

Нагадаємо, що «Динамо» обіграло «Ґент» (3:0) та вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів. До цього востаннє команда потрапляла до даної стадії турніру в сезоні-2016/2017.

Джерело: Офіційний сайт Динамо