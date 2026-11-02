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Польща розпочала спецоперацію на кордоні з РФ після попереджень розвідки про вторгнення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща розпочала спецоперацію на кордоні з РФ після попереджень розвідки про вторгнення
На кордоні з Росією можуть відбутися диверсійні дії
фото: PAP

До заходів у прикордонних районах залучили додаткові сили поліції, антитерористичні підрозділи та спецслужби через ризик диверсій

Польща розгорнула спеціальну операцію поблизу кордону з Калінінградською областю Росії після попереджень про можливі диверсії та прориви кордону озброєними угрупуваннями. До заходів залучили правоохоронців, військових і спецслужби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання RMF24.

Про створення спеціального штабу в Головному управлінні поліції повідомив його керівник Марек Боронь. За його словами, операція охоплює Вармінсько-Мазурське воєводство та Підляшшя і має превентивний характер.

Рішення посилити безпеку ухвалили після отримання інформації про можливі диверсійні акти на кордоні з Калінінградською областю РФ. Боронь пов’язав ці заходи із загальною безпековою ситуацією в країні, зокрема ризиками саботажу, гібридної злочинності та діяльністю східних спецслужб.

Операцію координують із командного пункту в Головному управлінні поліції. До неї також залучили воєводські управління поліції в Ольштині та Білостоці.

Минулого тижня польська влада отримала попередження від Військової розвідки та спецслужб країн-союзників. За їхньою інформацією, на кордоні з Росією можуть відбутися диверсійні дії. Зокрема, не виключають спроб проникнення на польську територію озброєних угруповань.

У відповідь до прикордонних районів перекинули додаткові сили поліції з кількох воєводств.

«Поліція забезпечує безпеку Кролевецького округу на випадок можливих подій, які могли б призвести до диверсійних актів», – сказав Боронь.

За словами керівника польської поліції, на місці працює значна кількість правоохоронців. До операції також долучили антитерористичні підрозділи. Поліція координує дії з військом, прикордонною службою та спецслужбами.

Окремо Марек Боронь заперечив, що перекидання силовиків і посилення заходів безпеки пов’язані з кризою навколо Конституційного суду Польщі.

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Теги: Польща росія диверсія розвідка кордон гібридна війна

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