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Кремль відповів на пропозицію Ердогана стосовно України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль відповів на пропозицію Ердогана стосовно України
Ердоган заявив про намір обговорити з Путіним шляхи припинення війни
фото: росЗМІ

Москва заявила, що переговори Путіна з президентом Туреччини можуть оперативно організувати

Кремль поки не планує контактів президента Росії Володимира Путіна з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Водночас Москва не виключає, що така розмова може відбутися найближчим часом. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пише «Главком».

Так речник прокоментував слова Ердогана про намір обговорити з Путіним шляхи врегулювання війни в Україні.

«Планів щодо контактів поки немає, але вони можуть бути оперативно організовані», – сказав представник Кремля.

За словами Пєскова, у четвер, 5 листопада, у російського диктатора також може відбутися міжнародна телефонна розмова. Водночас він не уточнив, із ким саме Путін може зв'язатися.

«Якщо вона відбудеться, ми про це додатково поінформуємо», – зазначив речник Кремля.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір обговорити з Путіним шляхи припинення війни. Турецький лідер висловив готовність виступити посередником у врегулюванні російсько-українського конфлікту.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Дмитро Пєсков війна переговори росія Україна

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