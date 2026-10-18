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Олімпійська чемпіонка з лижних гонок мала проблеми з поліцією на Тенеріфе: причина шокує

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Олімпійська чемпіонка з лижних гонок мала проблеми з поліцією на Тенеріфе: причина шокує
Фріда Карлссон стала однією з найбільших зірок Олімпіади-2026 у лижних перегонах
фото: Swix

Фріда Карлссон порушила правило, про яке вона навіть не здогадувалася

Шведська лижниця Фріда Карлссон більше не планує готуватися до сезону на іспанському острові Тенерифе через особливості місцевого законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Expressen.

Незвична заборона 

В інтерв’ю шведському виданню Expressen Карлссон розповіла, що раніше регулярно приїжджала на Тенерифе для тренувань. Теплий клімат і довгі підйоми робили острів зручним місцем для підготовки до зимових змагань. Однак останнім часом дотримання заборони на роликові лижі почали суворо контролювати правоохоронці. «На жаль, я більше не наважуюся туди їхати», – зізналася лижниця.

За її словами, реакція поліцейських на спортсменку була різною. Деякі правоохоронці з усмішкою вітали її, коли вона проїжджала повз на роликових лижах, а інші виписували штрафи в розмірі 500 шведських крон – приблизно 40 євро. Карлссон із гумором припустила, що, можливо, сама могла певною мірою вплинути на посилення контролю, однак не уточнила, чи пов’язана заборона безпосередньо з її тренуваннями.

Де тепер тренуватиметься Карлссон?

Альтернативою Тенерифе стане Сьєрра-Невада – гірський район в Андалусії, відомий умовами для тренувань спортсменів на витривалість. Карлссон шукала місце, яке могло б максимально нагадувати звичну їй локацію: із теплим кліматом і довгими підйомами. «Я з’ясувала, яке місце найбільше схоже на Тенерифе, і зупинилася на цьому варіанті», – пояснила шведка.

Зміна локації не означає відмови від звичного підходу до підготовки. Карлссон і раніше віддавала перевагу індивідуальним тренувальним зборам восени, а до партнерок зі збірної приєднувалася незадовго до початку змагань. Нинішній підготовчий період спортсменка також проводить на висоті: перед поїздкою до Іспанії вона завершила багатотижневий збір у французькому Фонт-Ромеу.

Ціль – домашній Чемпіонат світу

Карлссон входить до числа найсильніших представниць сучасних лижних перегонів. На її рахунку — олімпійські золоті медалі та титул чемпіонки світу в особистій дисципліні. Наступний сезон матиме для шведки особливе значення, адже чемпіонат світу з лижних видів спорту 2027 року прийматиме шведський Фалун.

Нагадаємо, що легендарна лижниця Тереза Йохауг планує відновити професійну кар'єру заради Олімпади-2028

Теги: лижний спорт спорт штраф

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